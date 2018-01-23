23 января 2018, 13:05

Число жертв конфликта в Махачкале возросло до четырех

Четыре человека госпитализированы и один задержан в результате драки со стрельбой в столице Дагестана, уточнило МВД.

Ранее сообщалось, что всего в конфликте участвовали четыре человека, трое из них были госпитализированы. Как писал "Кавказский узел", по первоначальным данным МВД, один из участников драки в Махачкале, произошедшей вечером 22 января, открыл стрельбу и ранил двух человек, третий участник получил травму в виде перелома челюсти.

По уточненным данным, конфликт между группой лиц возник на бытовой почве на улице Коркмасова. "Скандал перерос в драку с использованием травматического оружия. В результате конфликта различные ранения получили четыре человека, и все они госпитализированы. Пятый участник драки задержан и доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Дагестана.

По данным ведомства, все участники произошедшего дают признательные показания. "Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть нанесенных последствий", - отметили в МВД.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям. 

"Уголовное дело возбуждено по ст.ст.213 (хулиганство) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Два человека пострадали при перестрелке в Ростове-на-Дону", "Перестрелка с полицейскими произошла в Ростове", "Подозреваемый в стрельбе на центральной площади Ростова-на-Дону задержан".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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