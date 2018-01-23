Адвокат заявил о давлении на Амирова в колонии

23 января 2018, 08:50

Сотрудники колонии забрали у Саида Амирова все продукты, в том числе диетические, после отказа подписать бумаги об отсутствии претензий к условиям содержания, сообщил адвокат Владимир Постанюк "Черновику".

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии. 15 декабря суд отказался удовлетворить просьбу защиты бывшего мэра Махачкалы и освободить его из колонии по состоянию здоровья.

В августе 2015 года суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Верховный суд России подтвердил приговор. По мнению защиты, вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает пребывание бывшего чиновника в колонии, где он отбывает наказание, к пытке.

Жалобы на то, что сотрудники колонии в Оренбургской области, где содержится Саид Амиров, оказывают давление на него, требуя подписать бумаги об отсутствии претензий к условиям заключения, Владимир Постанюк направил в Генеральную прокуратуру России, ФСИН, управление ФСИН по Оренбургской области, министерство юстиции России и в правоохранительные органы.

Постнюк сообщил, что в колонии происходит "беспрецедентное нарушение прав Амирова", и что сам адвокат "шокирован ситуацией вокруг своего подзащитного", пишет "Черновик" в своей статье от 22 января, опубликованной на сайте издания.

Вместо исправления недостатков и создания условий для содержания парализованного инвалида первой группы в колонии ее сотрудники понуждают Амирова сообщить руководству ФСИН России о превращении колонии в лечебное учреждение, способное содержать его в хороших условиях и оказывать необходимую помощь, утверждает адвокат. При этом он напомнил о решении Европейского суда по правам человека от 17 октября 2017 года, признавшего нарушение в части создания ненадлежащих условий в колонии для парализованного инвалида первой группы, колясочника Саида Амирова.

По словам адвоката, первое обращение от сотрудника колонии поступило 11 января. В ответ бывший мэр Махачкалы составил заявление, в котором изложил все недостатки, которые имеются в исправительном учреждении. После этого от Амирова потребовали подписать уже готовый текст, содержащий сведения об отсутствии претензий к администрации колонии. Саид Амиров отказался подписывать и это заявление, заявив, что в нем содержатся несоответствующие действительности сведения.

Тогда к Амирову пришел еще один сотрудник колонии, более высокого ранга, с тем же требованием. При этом он угрожал, что в случае неповиновения "условия для Амирова будут еще хуже, чем сейчас", сообщил Владимр Постанюк. По его словам, когда Амиров в очередной раз отказался выполнять незаконное требование, в отношении него начались фактически репрессии. 17 января у Амирова без объяснения причин были изъяты диетические продукты, которые ему необходимы в связи с заболеванием "сахарный диабет". На следующий день сотрудники колонии изъяли все продукты, имеющиеся у Амирова.

Адвокат подчеркивает, что сотрудники колонии "оставили инвалида первой группы, парализованного человека с заболеванием "сахарный диабет" без необходимых ему продуктов питания, рекомендованных врачами ФСИН России, оказывая тем самым давление для подписания заявления с несоответствующими действительности сведениями".

Во время изъятия продуктов 18 января у Амирова произошел скачок артериального давления до 200/100, что зафиксировано сотрудниками медицинской части. 19 января сотрудники колонии потребовали от Амирова подписать акт изъятия продуктов питания и получение объяснений "задним числом", утверждает адвокат. По его словам, у Амирова в очередной раз поднялось артериальное давление до 220/110.

Владимир Постнюк отмечает, что сотрудники колонии "продолжают создавать невыносимые условия для Амирова". Он также убежден, что по итогам рассмотрения его жалоб "творящееся беззаконие" в колонии прекратится, и виновные лица будут привлечены к ответственности.

Комментарии от представителей руководства колонии относительно заявлений Постанюка пока не поступали.