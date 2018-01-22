Ростовские сторонники Навального назвали штрафы и аресты местью властей

22 января 2018, 23:58

Активисты штаба Навального в Ростове-на-Дону выразили несогласие с решением суда о штрафах за собрание на Театральной площади. Судья счел собрание избирателей несанкционированным митингом, хотя оно соответствовало закону, указал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону сегодня назначил координатору местного штаба Навального Анастасии Дейнеке 8 суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву - 10 суток, признав их виновными в нарушении правил проведения митинга 24 декабря. Кроме того, суд оштрафовал сотрудника ростовского штаба Навального Леонида Санкина на 75 тысяч рублей, а журналиста Тимофея Мартыненко - на 250 тысяч рублей.

С собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний.

Преследование участников собрания за выдвижение Навального в Ростове-на-Дону продолжается - сегодня полицейские составили административные протоколы на волонтеров ростовского штаба Навального Сергея Гривко и Валерию Дзбоеву, придя к ним на работу, рассказал после заседания Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону активист Леонид Санкин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, Гривко и Дзбоевой повестки в суд пока не вручали. При этом волонтеру штаба Навального Татьяне Спорышевой, которая получила протокол 19 января, вручили сегодня повестку прямо в суде, куда она пришла поддержать соратников. Заседание по ее делу должно состояться 23 января в 16.00.

Дейнека, Кобзев, Санкин и Мартыненко были признаны виновными по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В постановлении суда говорится, что с 10 до 14 часов 24 декабря 2017 года на Театральной площади "собравшиеся граждане мешали передвижению других граждан, мешали проведению согласованного публичного мероприятия; участники несанкционированного собрания создавали давку, мешали движению пешеходов", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Координатора штаба Анастасию Дейнека и сотрудника штаба Вадима Кобзева конвоиры после окончания заседания быстро вывели из зала суда и увезли на полицейской "ГАЗели". Еще один сторонник Навального, Владимир Ивахненко, был обвинен по ч.6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, но он сегодня в суд не явился, поэтому его дело рассмотрено не было.

Поддержать активистов в суд пришли несколько человек, которые встретили решение об аресте Анастасии Дейнека криками "Позор!". Перед началом заседания у входа в здание суда мужчина с флагом "Национально-освободительного движения" развернул альбомный лист с надписью фломастером "Ростовских майдаунов - к ответу!", через некоторое время мужчина ушел.

Леонид Санкин, получивший штраф, подчеркнул, что будет обжаловать решение суда. Тимофей Мартыненко, которого суд заочно оштрафовал на 250 тысяч рублей, также собирается подавать жалобу - он подчеркивает, что присутствовал 24 декабря на Театральной площади в качестве журналиста.

"Я присутствовал на акции в качестве корреспондента газеты «Левиафан», у меня была пресс-карта и было редакционное задание. Привлечение меня к административной ответственности неправомерно, поскольку я имел право находиться на собрании, даже если суд считает его несанкционированным митингом. Такое право гарантировано мне законом «О средствах массовой информации» как журналисту", - заявил Мартыненко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мартыненко, это его второй штраф по статье 20.2 КоАП РФ - в первый раз он был оштрафован за участие в акции сторонников Навального 26 марта 2017 года.

"Я полагаю, что такой размер штрафа получился не только из-за повторного привлечения, но и потому, что сотрудники ЦПЭ не раз обещали меня посадить. Однако на суд я не пришел, повестку должным образом мне не вручали, заочно арестовать меня не могли. Размер штрафа — своего рода месть", - сказал Тимофей Мартыненко.

Преследование сторонников Навального в Ростове-на-Дону является местью властей за то, что "город успешно выдвинул Алексея Навального кандидатом, собрав необходимое число голосов", говорится в сегодняшнем сообщении паблика "Команда Навального | Ростов-на-Дону".

Адвокат Дмитрий Петров, представлявший интересы Дейнеки, Кобзева и Санкина, считает преследование активистов нарушением их избирательного права.

"Мы указываем на часть 2 статьи 34 Федерального закона №19 о выборах президента. Там указано, что люди могут, имеют право собираться, чтобы выбрать себе кандидата в президенты. Собрание избирателей регулируется отдельным законом, не связанным с ФЗ-54 "О митингах, шествиях, пикетированиях"", - пояснил адвокат Петров корреспонденту "Кавказского узла".

Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. О месте и времени проведения собрания группы избирателей должна быть оповещена Центральная избирательная комиссия Российской Федерации либо избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, говорится в части 2 статьи 34 №19-ФЗ.



Исследованные в суде доказательства говорили в пользу активистов, но суд все равно рассматривал мероприятие сторонников Навального как митинг, указан он. "В суде привели акт осмотра интернет-страницы Анастасии Дейнеки, где она сообщает, что такого-то числа состоится собрание избирателей для выдвижения кандидата в президенты. Они это прикладывают как доказательство, однако говорят, что это публичное мероприятие в соответствии с 54-ФЗ" - отметил адвокат.

Говорить о соблюдении любых конституционных прав не приходится, если "людям запрещают собираться, чтоб выбрать своего кандидата", подчеркнул Дмитрий Петров. "Однозначно будем это обжаловать, будем готовить документы для Европейского суда по правам человека, потому что избирательное право закреплено в Конституции. Если людей лишают этого права, значит не существует выборности и демократии" - заявил адвокат.

Среди причин поддержки Алексея Навального опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» волонтеры назвали его борьбу с коррупцией, тяжелую экономическую ситуацию в России и разгон шествия оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" изучил позицию политика по ряду вопросов, непосредственно затрагивающих Кавказ.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".