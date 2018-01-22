Ставропольский краевой суд. Фото Магомеда Туаева для "Кавказского узла"

22 января 2018, 18:36

Суд отказался вернуть главу Минстроя Ставрополья под домашний арест

Ставропольский краевой суд отклонил сегодня жалобу адвокатов бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игоря Васильева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июля 2017 года стало известно, что Васильев заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и помещен под домашний арест. 22 ноября суд изменил меру пресечения бывшему главе краевого Минстроя. Васильева взяли под стражу, чтобы он не скрылся от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Постановлением Ставропольского краевого суда жалобы адвокатов Васильева, настаивавших на домашнем аресте, решено оставить без удовлетворения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

"Сторона защиты настаивала на домашнем аресте, мотивируя свою позицию тем, что бывший министр не скроется от следствия. Постановление Ленинского районного суда Ставрополя от 10 января 2018 года о продлении ареста Игорю Васильеву оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

По данным суда, Васильев останется под стражей до 13 марта.

Комментариев адвокатов Васильева по поводу решения суда пока не поступало.

Примечание:

"Замминистра на Ставрополье задержан по подозрению во взяточничестве", "Эксперты: арест главы Минстроя Ставрополья бросает тень на руководство региона", "Замглавы администрации на Ставрополье заподозрен в получении взятки".

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