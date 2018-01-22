Гора Шелудивая. Фото: Ирина Малахова https://www.tourprom.ru/country/russia/kmv/attraction/gora-sheludivaya/photos-gora-sheludivaya/

22 января 2018, 15:00

Житель Минвод задержан по подозрению в убийстве школьницы

На Ставрополье задержали местного жителя, который подозревается в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в октябре 2014 года. Мужчина заключен под стражу, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 11-летняя школьница пропала 17 октября 2014 года в селе Левокумка. В ее поисках участвовали волонтеры из числа местных жителей. 29 ноября того же года тело ребенка было обнаружено в реке Кума в районе хутора Садового. По данным криминалистов, девочка подверглась сексуальному насилию, а затем была задушена. Время смерти и исчезновения ребенка совпали.

По подозрению в убийстве и изнасиловании задержан 34-летний житель Минеральных Вод. По данным следствия, в день исчезновения девочки подозреваемый находился в гостях у отца школьницы и распивал с ним спиртное.

Позднее мужчина, воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отлучился, заманил его дочь в безлюдное место, изнасиловал, надругался и задушил девочку, после чего выкинул ее тело в реку, утверждают следователи.

Дело расследуется по п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина рассказал об обстоятельствах совершенных им деяний, с ним уже проведена проверка этих показаний на месте, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому края.

Комментарии задержанного или его адвокатов относительно заявлений следствия не поступали.

Примечание:

"Житель Пятигорска обвинен в насилии над детьми", "Уроженец Чечни осужден по делу о резонансном убийстве в Невинномысске", "Житель Ставрополья обвинен в изнасиловании и убийстве своего племянника".

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