Житель Минвод задержан по подозрению в убийстве школьницы

22 января 2018, 15:00

На Ставрополье задержали местного жителя, который подозревается в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в октябре 2014 года. Мужчина заключен под стражу, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 11-летняя школьница пропала 17 октября 2014 года в селе Левокумка. В ее поисках участвовали волонтеры из числа местных жителей. 29 ноября того же года тело ребенка было обнаружено в реке Кума в районе хутора Садового. По данным криминалистов, девочка подверглась сексуальному насилию, а затем была задушена. Время смерти и исчезновения ребенка совпали.

По подозрению в убийстве и изнасиловании задержан 34-летний житель Минеральных Вод. По данным следствия, в день исчезновения девочки подозреваемый находился в гостях у отца школьницы и распивал с ним спиртное.

Позднее мужчина, воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отлучился, заманил его дочь в безлюдное место, изнасиловал, надругался и задушил девочку, после чего выкинул ее тело в реку, утверждают следователи.

Дело расследуется по п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина рассказал об обстоятельствах совершенных им деяний, с ним уже проведена проверка этих показаний на месте, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому края.

Комментарии задержанного или его адвокатов относительно заявлений следствия не поступали.