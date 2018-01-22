Жители двух сел в Грузии провели акции против бездорожья

22 января 2018, 00:57

Участники акций протеста в селах Одиши и Носири потребовали благоустроить дороги в населенных пунктах.

Жители села Одиши Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело - Земо Сванети) потребовали у властей восстановить подъездные дороги и дренажные каналы.

Местные жители сообщили, что в сентябре 2017 года дорога, ведущая в Зугдиди, была перерыта в связи с проведением земляных работ, и несмотря на то, что работы завершились, воспользоваться дорогой невозможно, пишет "Спутник-Грузия".

Аналогичные требования высказали протестующие в селе Носири (Сенакский муниципалитет, регион Самегрело - Земо Сванети), которые потребовали восстановить автомобильные дороги. Участники акции заявили, что уже два месяца они находятся в ужасном состоянии. Компания, укладывавшая водопроводные трубы, обещала восстановить дороги, но не сделала этого. Представитель компании заявил протестующим, что в ближайшее время дороги будут приведены в порядок, однако точные сроки не назвал, информирует "Новости-Грузия".