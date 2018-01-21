Подростки в Дагестане подверглись травле после издевательств над школьницей

21 января 2018, 15:14

Подростки, издевавшиеся над школьницей в Махачкале, принесли публичные извинения, но затем сами подверглись настоящей травле по вине чиновников и учителей, заявили опрошенные “Кавказским узлом” эксперты.

Как писал "Кавказский узел", полиция решила наказать родителей махачкалинских школьников, которые приняли участие в издевательствах над одноклассницей. Участники видео, на котором подросток унижает одноклассницу, будут поставлены на учет по делам несовершеннолетних, а их родители - привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили в МВД Дагестана.

Школьники и их учитель принесли публичные извинения

Видеоролик о том, как подростки в Махачкале издеваются над одноклассницей, попал 18 января в сеть из телеграм-канала Mash. Участники видео, которых вызвали в полицию, назвали заснятое игрой, а комментаторы ролика потребовали наказать школьников, а также их родителей.

На кадрах видео девочка-подросток сидит на снегу, мальчик примерно ее же возраста садится на девочку, а затем перепрыгивает через нее. “Салам всем, жесть!”, - комментирует происходящее автор видео. Он подходит к девочке, кладет ей на голову снежок и бьет по нему.

Затем другой школьник подошел к девочке и бросил ее через себя, после чего она ударилась головой о землю. За инцидентом с "одобрением" наблюдают другие школьники, сопровождая свою речь матом, один из них объясняет происходящее тем, что пострадавшая "больше всех [прикалывалась] в группе [в соцсети]". Видеозапись, в том числе, 18 января была размещена на странице группы “Кавказ FOREVER” в соцсети Facebook и по состоянию на 21 января набрала 1225 репостов.

При этом 19 января было опубликованы три видеозаписи с публичными извинениями школьников перед одноклассницей. Извинения приносит и педагог. “Я хотела бы принести извинения за своих учеников. Которых, получается, я недовоспитала”, - говорит женщина.

“Извиняетесь ли вы перед общественностью, хотелось бы услышать ваше мнение”, - обратилась к школьникам другая женщина. “Да, конечно”, - заявили школьники.

“Мы просто играли в снежки и не хотели обидеть эту девочку. Впредь мы не будем издеваться над девочками и не допустим, чтобы кто-то другой девочек обижал”, - заявил один из участников инцидента.

Примечательно, что на видео запечатлены все участники конфликта, в том числе и девочка, подвергшаяся издевательствам. Видеозаписи разместила в группе “Кавказ Forever” в соцсети Facebook пользователь соцсети Есения Алиева. “Вы верите в искренность этих слов? По мне, так всё слишком наиграно и очевидно…”, - написала пользователь соцсети.

По данным мэрии Махачкалы, после инцидента “со стороны девочки и ее семьи заявлений подано не было, претензий к школьникам не имеется”. “Факта преступления не выявлено. При этом ребята поставлены на внутришкольный учет и учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а на их родителей наложен административный штраф”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии 19 января. В сообщении также приводятся слова начальника городского управления образования Тагира Мансурова. “На сегодняшний день родители и дети, запечатленные на видео, утверждают, что это была игра. Сама девочка говорит, что у нее нет претензий к одноклассникам. Тем не менее, ребята осознают свою вину и готовы принести извинения”, - заявил Мансуров.

В школе прошли проверки, директору объявлен выговор

Завуч по воспитательной работе школы в Махачкале, ученики которой устроили травлю своей сверстницы, освобождена от должности. Об этом корреспонденту “Кавказского узла” сообщила на условиях анонимности одна из учителей школы.

По ее словам, после нашумевшей истории в школу “приезжали представители министерства образования, городского управления образования, полиции, аппарата уполномоченного по правам ребенка”. Представители городского управления образования заявили, что директору объявлен выговор, а завуч по воспитательной работе уволена, отметила учитель.

“Кого только не было в школе за эти дни, все мы стоим “на ушах”. В каждом классе педагоги проводят воспитательные беседы, собрания. На днях прошло очередное собрание, на котором собрался весь педагогический коллектив школы. На собрании присутствовали ученики, которые издевались над девочкой, и их родители. Присутствовала и сама девочка, ее мать. Все эти ребята извинились еще раз перед девочкой. Перед ее матерью извинились и родители школьников. Они тоже все растеряны. Ребята говорили, что осознали свою вину, некоторые из них даже прослезились”, - рассказала педагог.

При этом она утверждает, что “оскорбившие девочку ученики в целом являются хорошими ребятами”. “Они все - хорошие ученики. И сама пострадавшая девочка тоже, об участниках конфликта нельзя сказать что-то плохое. Что с ними произошло, и почему они так поступили, я не могу понять. Такого можно было бы ожидать от других детей, но только не от этих ребят”, - заявила учительница.

Также она подчеркнула, что ученики, педагогический коллектив и родители школьников “недовольны увольнением завуча по воспитательной части”. “Она прекрасный, работящий человек, она всю душу отдала этой школе и дети ее любят, поэтому никто не хочет, чтобы ее увольняли. Родители даже начали собирать подписи в ее защиту”, - отметила учитель махачкалинской школы.

Пользователи соцсетей ранее потребовали наказать школьников, а также их родителей. При этом некоторые комментаторы выступили с угрозами в адрес школьников, издевавшихся над сверстницей.

Анохина назвала ошибочными действия педагогов

Школьники, которые издевались над сверстницей, совершили ужасный поступок, заметила дагестанская журналистка, шеф-редактор сайта "Даптар" Светлана Анохина. Вместе с тем она подчеркнула, что “публичная травля этих школьников, обидевших девочку, тоже недопустима”.

“Это видео, конечно же, оставляет тяжелое впечатление. Однозначно, что девочка является жертвой, над ней глумятся мальчики. На мой взгляд, напавшие на девочку ребята один в один копируют нынешний образ поведения, который в тренде. А в тренде сейчас – это глумление над слабым. Это совершенно обычное явление наших дней, и всегда находится “вина”, за которую начинают травить. В данном случае, по моей информации, “вина” девочки была лишь в том, что она что-то не так написала в Интернете”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Светлана Анохина.

Шеф-редактор сайта "Даптар" отметила, что после инцидента дети были подвергнуты травле в соцсетях. “Да, детей следует наказать, но не этим способом, не с помощью травли. А, к примеру, общественными работами. Сейчас это травля точно такая же, как в ситуации с глумлением над девочкой. Нельзя заставлять детей произносить на камеру слова раскаяния, так как оно будет неискренним”, - привела свою точку зрения Светлана Анохина.

Светлана Анохина считает, что учителя, которые организовали публичные извинения детей, совершили ошибку. Педагоги не подумали о том, что они “делают то же самое, что сделали их ученики с этой девочкой”, заметила Анохина. По ее мнению, учителя “должны были защитить девочку, а потом уже и мальчиков”.

“Судя по реакции в соцсетях, где люди предлагают избить пацанов, отсечь им руки и даже кастрировать, наше дагестанское общество ничуть не лучше этих школьников. И странно, что оно требует от своих детей быть другими. Мне кажется, тут нужно долго и мучительно вдалбливать и школьникам, и их родителям, и учителям, что кровожадность и мучительство - это плохо. Что нельзя травить людей, даже если они неправы. Нельзя принуждать их мямлить перед камерой слова раскаяния, они не смогут быть искренними. И, конечно же, принуждения не сделают ребят законопослушными и милыми. Нельзя унижать людей и ждать, что они так научаться уважать других, что станут сердобольными. Унижение ломает и ожесточает”, - отметила Анохина.

Психолог счел извинения школьников “публичной поркой”

В свою очередь психолог Гаджи Шамов назвал ситуацию с извинениями школьников “публичной поркой”. “Но такая “порка” виновных - это не выход из ситуации”, - сказал Шамов.

При этом Шамов подчеркнул, что произошедший в махачкалинской школе инцидент “единичным не является”. “Подобные случаи были всегда, но чаще всего жертвами становились мальчики”, - сказал Шамов.

Психолог отметил, что подобное поведение подростков называется “буллинг” - агрессивное преследование одного из членов коллектива, и особенно коллектива школьников и студентов.

“Такое поведение у подростков - это своего рода борьба за власть. Если это все сопровождается прикосновениями, оскорблениями, то эта борьба за власть переходит в разряд преступлений. Так как по закону любой человек имеет право на психологическую, нравственную и физическую неприкосновенность”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” Гаджи Шамов.

“Эта “показная порка” проблему не решает. И то, что ребенок сквозь зубы попросит прощения, ситуацию не изменит. Наоборот, это может вызвать, спровоцировать ответную волну, озлобленность, сдружить некоторых негодяев, которые будут мстить”, - считает психолог.

По его словам, чтобы пресечь подобные случаи, прежде всего “надо разговаривать с родителями школьников”. “Иногда родители думают, что после похода к психологу ребенок ситуация сразу изменится. Это заблуждение. Ведь для того, чтобы ребенок поменял какие-то компоненты своего характера, нужно время. Кому-то бывает достаточно трех месяцев, кому-то нужен год. Чем активнее проводится работа психолога с подростком, и в том числе с его родителями, тем быстрее мы достигаем эффекта”, - сказал Гаджи Шамов.

“Этот эффект надо укреплять периодическими встречами с психологом. Но чаще всего из-за отсутствия культуры понимания работы психолога или из-за недостаточности финансовых или других возможностей родителей работа с психологом не доводится до конца. В итоге дети остаются “недоработанными”, - заметил психолог.

Шамов отметил, что в последнее время при работе с агрессивными детьми “большое внимания уделяется именно работе с родителями”. “Сейчас некоторые московские психологи вообще предпочитают не работать с детьми по поводу проблем, связанных с воспитанием и взаимоотношениями между родителями и детьми. Чаще всего, когда родители приводят агрессивного ребенка, психологи просят родителей больше не приходить вместе с ним. Психологи воздействуют на него через родителей”, - отметил Шамов.

Гаджи Шамов также обратил внимание на необходимость “привить детям культуру общения”. “Подростки пытаются понять друг друга, изучить друг друга, они пытаются больше и лучше контактировать. Если они не умеют это делать правильно, если они не научены этому, если в семье нет подобной культуры, это приводит к неправильному взаимодействию. Неуверенный человек, не владеющий навыками хорошей коммуникации, пытается взаимодействовать с другим человеком. Но делает это коряво, через самоуверенное поведение, браваду, то есть попыткой оскорбить, задеть других”, - заявил психолог.

Психолог также рассказал, что к нему “обращаются подростки, ставшие жертвой насилия”. “И чаще всего за помощью обращаются девочки”, - заметил Шамов.

Конфликты между учениками должны пресекать педагоги

Профессор, доктор исторических наук Руслан Сефербеков заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что на него “произвела гнетущее впечатление видеозапись глумления над школьницей в Махачкале”.

“Поступок школьников по отношению к беззащитной девочке был омерзителен. Подростков, издевавшихся над девочкой, надо поставить на учет в полиции и в случае повторения подобных случаев немедленно отправить в колонию для малолетних преступников. Их извинениям на камеру я не верю, как не верит никто. Их извинения фальшивы и вызваны стремлением избежать наказания”, - считает Руслан Сефербеков.

Профессор отметил, что “подросток должен знать, что за покушение на чужую честь, здоровье и жизнь он будет жестоко наказан ”.

“Любое посягательство на честь, здоровье и жизнь должно жесточайшим образом адекватно наказываться. Иначе вакханалию преступлений не остановить”, - считает профессор Руслан Сефербеков.

Инцидент, участниками которого стали учащиеся махачкалинской школы, произошел по вине учителей, считает педагог с 20-летним стажем Хадижат Бечедова.

“Подобные случаи были всегда, но учитель должен пресекать такие инциденты, конфликты между учащимися. Случай в Махачкале является вопиющим. Я считаю что учителя недоглядели - это их недоработка. В каждой школе на должном уровне должна быть налажена воспитательная работа. Но, к сожалению, не во всех школах она проводится на должном уровне”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” Хадижат Бечедова.

“Учитель обязан разглядеть агрессию в ребенке. И если вдруг он ее заметил, то он должен заняться решением этой проблемы. Он должен подключить психолога, вызвать родителя, социального педагога, завуча по воспитательной работе и работать с этим ребенком. Я с каждым своим учеником работала, они были такие разные, из разных семей. И работала давала свои плоды, в моей практике не было ни одного случая насилия среди школьников. С детьми надо заниматься с первого класса и надо пресекать малейшую агрессию”, - добавила педагог.

При этом педагог подчеркнула, что по ее наблюдениям, “за последние годы в Дагестане уровень агрессии, жестокости в детях снизился”. Она считает, что этому, в том числе, “способствует исламское воспитание, которое получает более широкое распространение”.

“Многие родители говорят со своими детьми о канонах ислама. И дети знают, что нельзя навредить другим людям. По моему мнению, по сравнению с началом 2000-х сейчас воспитанных детей с правильными нравственными устоями больше, чем невоспитанных агрессивных детей. Я считаю, что раньше таких случаев было намного больше. Их было настолько много, что общество на это даже не реагировало. Сейчас реакция другая, все начали осуждать – это показатель проявления гражданской сознательности”, - считает Хадижат Бечедова.

Учащиеся назвали конфликты в школах “обычным явлением”

Будущий педагог, студентка 1-го курса Дагестанского государственного педуниверситета Калимат заявила о том, что после просмотра видео с глумлением над школьницей ей “стало жутко”.

“Я училась в обычной махачкалинской школе,. Да, бывало всякое у нас, в том числе и массовые драки. Но так, чтобы толпой накинуться на какую-то девочку, - такого не было. Я слышала, как в других школах девочки били девочек. Но чтобы ребята так поступили с девочкой - такого у нас не было. За это унижение мальчики должны быть наказаны, пусть это будет примером для других”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” Калимат.

В свою очередь ученица 11-го класса одной из махачкалинских школ Фатима заявила, что “подобные случаи являются обычным явлением”.

“Да, мне неприятно было смотреть видеозапись глумления над школьницей. Но не могу сказать, что мне стало страшно. Потому что я вживую видела драки и похуже. Но они происходили не между девочками и мальчиками. В прошлом году четыре раза подрались девочки в нашей школе, а мальчики постоянно дерутся. Просто этим ребятам не повезло, что видео попало в интернет и появилось столько шума”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Фатима.

“Все равно в каждом классе бывает “лузер”. При этом есть и лидер, он эту травлю и начинает. Мне кажется, что большинство учеников не хотят участвовать в травле своих сверстников. Но из-за страха, что начнут издеваться и над ними, школьники поддерживают травлю и издевательства”, - считает Фатима.

Практика публичных извинений появилась в Чечне и распространилась за ее пределы, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами". При этом в Дагестане в июле 2017 года избили и заставили извиниться жителей села Карагас, авторов нецензурного видеообращения к Рамазану Абдулатипову. Авторы видеообращения требовали "оставить ногайцев в покое". Перед Абдулатиповым извинился и сельский джамаат. Тот факт, что требования публичных извинений действительно не имеют никакого отношения к кавказским и тем более исламским обычаям, подтвердил в интервью "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов. "Практика публичных извинений появилась в Чечне и распространилась за ее пределы", - отметил Муханов.

Ранее "Кавказский узел" писал о другом видео с участием подростков, которым заинтересовалась дагестанская полиция. Оно было выложено 9 августа 2017 года на странице "Нетипичная Махачкала" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах того видео было заснято, как несколько участниц потасовки разбиваются по парам и наносят друг другу побои, при этом за ними наблюдают несколько человек, в том числе автор ролика.