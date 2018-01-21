Азербайджан обвинил Армению в 120 обстрелах за сутки

21 января 2018, 09:19

Армянские военные за минувшие сутки 120 раз нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Азербайджан обвинил Армению в 132 обстрелах за сутки. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные в период с 14 по 20 января произвели более 1800 выстрелов по позициям Армии обороны.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 20 января по сегодняшнее утро вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в общей сложности 120 раз. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не комментировали это заявление.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" имеются материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Минская группа ОБСЕ".