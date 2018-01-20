20 января 2018, 20:47

Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен легковому транспорту, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта в ночь на 19 января. Сегодня к полудню в очереди на дороге насчитывался 171 грузовик.

В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии с 18.45 мск разрешено движение по дороге автотранспортным средствам, за исключением большегрузов. "Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 171 единицы большегрузных автомобилей (171 человек)", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Те, кто собрался в Грузию на автомобиле, найдут полезные советы в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -7 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. 21 января осадков также не ожидается, температура повысится до -1, ветер усилится до 11 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне".

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