Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

20 января 2018, 20:47

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен легковому транспорту, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта в ночь на 19 января. Сегодня к полудню в очереди на дороге насчитывался 171 грузовик.

В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии с 18.45 мск разрешено движение по дороге автотранспортным средствам, за исключением большегрузов. "Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 171 единицы большегрузных автомобилей (171 человек)", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -7 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. 21 января осадков также не ожидается, температура повысится до -1, ветер усилится до 11 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.