Политологи заявили об обострении отношений президента Грузии с правящей партией

20 января 2018, 23:07

Новый виток в противостоянии президента Грузии Георгия Маргвелашвили и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" появился в последний год полномочий президента и связан с предстоящими выборами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Прокуратура рекомендовала президенту воздержаться от советов

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в передаче "Арчевани" в прямом эфире телекомпании "Рустави 2" 16 января признался, что на международных встречах испытывает неловкость из-за вопросов о причинах преследования бывшего президента Михаила Саакашвили. По его словам, в Европе и США совершенно неправильно понимают причины преследования, считая, что покупка пиджаков не является достаточным основанием для этого.

Михаилу Саакашвили в 2014 году были заочно предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств на сумму более 8,8 миллиона лари. По версии следствия, он тратил деньги на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны страны. Речь, в частности, идет о приобретении Михаилом Саакашвили семи пиджаков и кашемирового пальто общей стоимостью 50 000 лари (около 19 тыс. 531 доллара), выписке из Германии известной массажистки и оплате счетов в ресторанах. Саакашвили также обвиняется в разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили.

"Неужели я противостоял Саакашвили из-за пиджаков и суши? Неужели мне не нравилось "Национальное движение" из-за того, что они покупали дорогие суши? В этом была проблема? У меня складывается впечатление, что политическая реальность в головах некоторых людей переживает удивительную деформацию. Мне не нравились очень конкретные вещи: то, что телевидения брали штурмом, что после митингов на улицах оставались погибшие, что в тюрьмах оказалось столько людей. Но после всего этого я отправляюсь в Европу, и меня там спрашивают: вы были в оппозиции, потому что президент купил неправильные пиджаки?", – цитирует Маргвелашвили СОВА.

Парламент Грузии выразил недоумение по поводу этого заявления. Депутат от "Грузинской мечты" Леван Гогичаишвили призвал Маргвелашвили не совершать международных визитов, дабы не испытывать неловкости. "Если он (Маргвелашвили) избегает с кем-либо отношений, то его никто не принуждает к этим визитам, это его решение", - заявил Гогичаишвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди" 17 января.

В этот же день руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашвили призвал Главную прокуратуру к проведению квалифицированного следствия. В ответ на это Главная прокуратура заявила о систематическом характере необоснованных заявлений президента Грузии и его администрации, говорится в полученном 17 января корреспондентом "Кавказского узла" заявлении прокуратуры.

Ведомство напомнило, что, согласно законодательству, оно независимо и "подчиняется только закону", а вмешательство в его работу карается законом.

В своем заявлении прокуратура призвала президента воздержаться от призывов в адрес прокуроров по конкретным уголовным делам, так как эти "призывы создают впечатление оказания влияния на прокуратуру".

"Единственный орган, который может осуществить ревизию прокуратуры, - суд, что также гарантировано Конституцией. Заявления президента и его администрации оставляют впечатление, что они стараются совместить две ветви власти - прокуратуры и суда, что выходит за рамки их компетенции", - говорится в заявлении прокуратуры.

Эксперты сочли конфликты с партией попыткой президента привлечь внимание перед выборами

Политолог Заал Анджапаридзе предположил, что Маргвелашвили примет участие в президентских выборах и сейчас "старается войти в форму". Перепалки между политиками оказывают влияние на имидж Грузии на международной арене, считает он.

Президентские выборы в Грузии пройдут осенью 2018 года. Согласно внесенным поправкам в Конституцию Грузии, они станут последними, где будет прямое голосование. Кроме того, в 2018 году президент страны будет избран не на пять, а на шесть лет в связи с переходом на парламентскую модель правления и избрания главы государства парламентом с 2024 года.

"Постоянные перепалки между премьер-министром и президентом с момента прихода к власти "Грузинской мечты" всегда были объектом насмешек на Западе - премьер-министр и президент не могут разобраться между собой, кто куда поедет, кому что делать...", - сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "подобные перепалки во власти оставляют Грузию на уровне переходной демократии". Также Анджапаридзе считает, что противостояние влияет на решение организаций, присвоить ли Грузии план действий по членству НАТО на следующей сессии альянса и допустить ли страну в евроатлантические структуры.

Критика Маргвелашвили в адрес "Грузинской мечты" связана с его желанием привлечь к себе внимание перед президентскими выборами, участие в которых он рассматривает, считает учредитель "Кавказского института мира, демократии и развития" Гия Нодия.

"Однако перепалки между президентом и правящей партией не могут оказать влияние на принятие решений Европы по вопросу Грузии, но критика принимается во внимание в Европе", - считает он.

Руководитель "Института грузинской политики" Корнели Какачия в свою очередь считает, что к перепалкам между президентом и правящей партией уже привыкли как в самой Грузии, так и за ее пределами. По его мнению, "Грузинская мечта", контролирующая все ветви власти, включая судебную, "президента Грузии не подчинила". Маргвелашвили же не соглашается с правящей партией и сообщает общественности свою позицию, пояснил эксперт.

"Грузинская мечта" постарается в результате президентских выборов осуществлять контроль за всеми ветвями власти, что уже нехорошо для международного имиджа страны. Лучше для развития страны - большая независимость всех ветвей власти. Эти перепалки не вызовут резонанса на международной арене, так как Грузия не президентская республика, и президент не такая сила, чтобы обращать внимание на это", - сказал Какачия.

Руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что президент Грузии не обладает реальной властью в стране и при анализе политики или политических прогнозов не учитываются его отношения с правительством.

По его мнению, с приближением президентских выборов обстановка будет накаляться, поскольку ""Грузинская мечта" хочет привести своего кандидата, и в интересы партии не входит сохранение у Маргвелашвили рейтинга".

"Другой вопрос, что они говорят и обвиняют друг друга, это уже имеет определенное негативное влияние на имидж Грузии", - сказал Гоголашвили.