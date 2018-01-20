Детский сад в Дыгулыбгее открылся после ремонта

20 января 2018, 11:43

Детский сад в кабардино-балкарском селении Дыгулыбгей, против закрытия которого протестовали родители воспитанников, отремонтирован и возобновил свою работу.

"Кавказский узел" информировал, что в августе 2017 года около ста жительниц села Дыгулыбгей, которое входит в состав городского округа Баксан, потребовали от властей сохранить детсад, закрытый решением местной администрации. Власти отменили решение, но 11 октября 2017 года Баксанский суд на 90 дней приостановил работу детсада по иску Роспотребнадзора. 26 октября местные жители заявили, что ремонт в закрытом детском саду не ведется, а правозащитный центр Кабардино-Балкарии попросил содействия в открытии детсада у главы республики Юрия Кокова.

Сообщение о том, что жители Дыгулыбгея готовы начать голодовку перед домом правительства Кабардино-Балкарии, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 августа. По словам директора школы №8 Анзора Хашпагова, при которой расположен детский сад, основанием для его закрытия стало несоответствие помещения санитарным нормам. В частности, там нет отдельного входа, а на 103 воспитанника в учреждении всего шесть унитазов.

19 января республиканское министерство образования сообщило о том, что все недостатки в детском саду устранены, он открылся. "Проведен ремонт, установлено новое сантехническое оборудование, организованы места для приема пищи. Для полноценных занятий творчеством и физкультурой переоборудованы совмещенные ранее музыкальный и спортивный залы", - сообщило ведомство.

Родители воспитанников подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что детский сад открыт. По словам одной из матерей, в детский сад ходят 50 малышей, они разделены на две группы. Женщина считает, что сохранить детсад удалось благодаря протестам родителей и общественной поддержке.