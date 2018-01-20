20 января 2018, 12:32

Прокуратура Чечни потребовала закрыть сайты о самодельных бомбах

Сотрудники чеченской прокуратуры нашли в Интернете два сайта с инструкциями об изготовлении взрывных устройств в домашних условиях. В суд направлено требование обязать провайдеров заблокировать доступ к этим материалам.

"Сведения об изготовлении СВУ могут быть использованы для совершения терактов. Кроме того, подобная информация является пропагандой терроризма", - заявил сегодня "Кавказскому узлу" представитель прокуратуры Чечни.

По его словам, иски были направлены в суд в Грозном 19 января. Когда они будут удовлетворены, интернет-провайдеры заблокируют доступ к данным материалам. "В противном случае уже они сами будут привлечены к административной ответственности", - добавил сотрудник надзорного ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аналогичные сайты прокуратура Чечни выявляла и в октябре 2017 года.

Примечание:

"Прокуратура Чечни потребовала заблокировать 12 материалов в Интернете", "Пользователь соцсетей из Чечни заподозрен в распространении экстремистских песен", "В Чечне суд признал экстремистской видеозапись об исламизации".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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