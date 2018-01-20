20 января 2018, 03:25

Авторы фильма “Труба” призвали к дискуссии по проблеме “Электроцинка”

Премьера документального фильма “Труба”, посвященного вредному воздействию  завода “Электроцинк”, состоялась во Владикавказе. В республике необходимо возобновить дискуссию относительно проблемы "Электроцинка", заявили авторы фильма.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году власти Северной Осетии договорились с владельцами "Электроцинка" о закрытии экологически вредного производства свинца. В октябре 2017 года власти рапортовали об отсутствии претензий к "Электроцинку".

Жители Северной Осетии на протяжении многих лет проводили акции и выходили на пикеты против деятельности металлургического предприятия "Электроцинк" - одного из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. Производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен, индий.

Режиссер фильма призвал развивать науку и сельское хозяйство

Премьера фильма “Труба” состоялась 18 января в Доме кино. Ее авторами являются режиссер, кинематографист, автор киноленты «Ласточки прилетели» Аслан Галазов и журналист и фотокорреспондент Анна Кабисова.

Продолжительность фильма составляет около одного часа, в нем собраны мнения журналистов, экспертов, активистов, врачей и бывших сотрудников “Электроцинка”. Также в картине показана видеохроника протестного движения против деятельности завода. Посмотреть фильм пришли более 50 человек, отмечает корреспондент “Кавказского узла”.

Работа над фильмом заняла около трех месяцев, отметил режиссер фильма “Труба” Аслан Галазов. 
“Мы собрали все воедино, чтобы показать масштаб проблемы, чтобы люди задумались. Фильм не направлен против завода “Электроцинк”. В первую очередь мы хотели обратить внимание на здоровье людей, подорванное экологическими проблемами”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” режиссер фильма Аслан Галазов.

По его словам, вопрос “Электроцинка” для него “является еще и стратегическим”. “Мне кажется, что такая вредная промышленность для Осетии - это прошлый век, тупик, смерть. Я думаю, мы должны развивать в республике то, к чему мы традиционно расположены: сельское хозяйство, наука, высокотехнологические производства”, считает Аслан Галазов.

По его мнению, нужно “предпринять системные и комплексные меры по решению этой проблемы”. “Цель фильма - перенести дискуссию, которая представлена в картине, в реальность. Давайте обсуждать ситуацию, создавать какие-то площадки, чтобы все было спокойно, без агрессии и каких-то обвинений”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” журналист и соавтор фильма “Труба” Анна Кабисова, добавив, что она “не верят в модернизацию завода”.

Один из участников фильма «Труба» Мурат Томаев проработал в электролитном цеху на «Электроцинке» девять лет. По его словам, в 49 лет он заболел онкологией, врачи диагностировали у мужчины рак мочевого пузыря, и по инвалидности он ушел на пенсию.

Мурат Томаев подал в суд на завод и потребовал возмещение вреда и в 2016 году выиграл его. “Верховный суд Северной Осетии, а затем президиум Верховного суда, встали на мою сторону”,  сказал Мурат Томаев.

Тем не менее, бывший работник металлургического предприятия выступает против закрытия завода. “Я за модернизацию завода. Сейчас закрыть завод невозможно, нецелесообразно. Там 2,5 тысячи людей, у них семьи, всех надо кормить. Рабочих мест нет. Я считаю, сначала необходимо создать альтернативные рабочие места”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Мурат Томаев после просмотра киноленты.

Участники дискуссии констатировали снижение протестной активности

После просмотра фильма в зале состоялась дискуссия, все пришедшие в целом положительно отозвались о картине. 
Иван Алборов, заведующий кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института, поблагодарил авторов за фильм и напомнил, что “завод работает с 1904 года и за это время накопился большой экологический ущерб”.

Алборов предложил создать инициативную группу. “Я не говорю, что во всем виноват «Электроцинк». Но надо определить степень влияния этого предприятия на здоровье жителей республики. Это можно сделать. Потому что без доказательной базы, без ярких цифр трудно обвинить человека в чем-то”, -  заявил профессор Иван Алборов.

По его словам, проблему завода «Электроцинк» рассматривали еще в 1988 году. Тогда было вынесено решение о выселении 4500 людей из санитарно-защитной зоны завода. Если пересчитать на сегодняшние деньги, по его словам, получается, что на это необходимо около 15 млрд. рублей. Это почти годовой бюджет республики.

Иван Алборов также высказался и о приборах «СКАТ» (системах за контролем воздуха»), которые установлены в столице Северной Осетии. Он утверждает, что приборы не определяют твердые составляющие, которые “являются вредностями первого класса опасности”. По мнению профессора Алборова, данные «СКАТЫ» установили, чтобы “немного успокоить население города и потому что они дешевле”.

Кроме того, Алборов посетовал на отсутствие программы производственного экологического мониторинга. Он уверен, что если бы не «Электроцинк» и не Садонский свинцово-цинковый комбинат, то Северная Осетия “была бы курортно-рекреационной зоной”.

На премьеру фильма «Труба» пришел также активист Ацамаз Хадиков. Он поблагодарил авторов на картину и рассказал о том, что проблема «Электроцинка» ему стала известна еще до 2009 года. По словам Хадикова, затем проблема “стала широко известной и люди стали проводить пикеты и митинги”.

Однако, по его словам, в 2011 году “протестная активность спала из-за ужесточения закона против участников таких акций и люди стали бояться”.

Представитель международного общественного движения «Высший совет осетин» в своем выступлении отметил, что нужна независимая экспертиза, которая “прояснит степень вины завода и его влияние на экологию и здоровье жителей Владикавказа”.

При этом он добавил, что автомобили “являются не меньшим злом”. “Тысячи тонн канцерогенов ежедневно выбрасывают в атмосферу, а как уже говорилось, город находится в ложбине и не проветривается. И это все, чем мы дышим”, - заявил представитель движения.

С 2003 года ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о заводе "Электроцинк".

Примечание:

"Электроцинк" увеличил план производства цинка", "Китайский СINF заявил о готовности провести техперевооружение "Электроцинка", "Члены СПЧ зафиксировали экологическую угрозу от "Электроцинка".

Автор: Эмма Марзоева ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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