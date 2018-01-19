Следствие сочло нападение на Рудомаху разбоем

19 января 2018, 20:24

Дело о нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху переквалифицировано со статьи о грабеже на более тяжкую, сообщил сегодня его адвокат. Рудомаха на встрече с губернатором края пожаловался на неэффективную работу следствия.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года неизвестные напали на координатора "Эковахты" Андрея Рудомаху и его спутников. Рудомаха был госпитализирован. У экологов похитили компьютеры, фото- и видеокамеры, документы. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. После получения активистом анонимных угроз следствие предоставило ему госзащиту.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Следствие переквалифицировало дело со ст. 161 УК России (грабеж) на ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщил сегодня адвокат координатора "Эковахты" Алексей Аванесян.

По его словам, следствие учло, что у Рудомахи диагностирован перелом основания черепа. Эта травма является безусловным признаком насилия, опасного для жизни, передает слова Аванесяна "Интерфакс".

4 января на портале Change.org была размещена петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность управления ФСБ по Краснодарскому краю, а также переквалифицировать уголовное дело на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ). По состоянию на 20.15 мск 19 января, петицию подписали 120 788 человек.

Ранее, 17 января, Андрей Рудомаха пожаловался на неэффективность следствия губернатору Вениамину Кондратьеву, с которым встретился в администрации Краснодарского края. Нападавшие не были осторожны и оставили много улик, так что их несложно было найти их по горячим следам, однако этого не произошло и спустя три недели, заявил Рудомаха. Губернатор пообещал принять меры.

Кроме того, Рудомаха высказал губернатору предположение, что к нападению причастны силовики, "крышующие" строительный бизнес и недовольные расследованиями "Экологической вахты". Активист считает, что деятельности "Эковахты" мешают также некоторые чиновники кубанской администрации и люди из команды прежнего губернатора Александра Ткачева, говорится в сообщении, опубликованном 18 января на сайте "Экологической вахты по Северному Кавказу".

При губернаторе Ткачеве администрация Краснодарского края занималась дискредитацией кубанских активистов и экологов , в том числе "Эковахты", рассказал на пресс-конференции 1 декабря 2017 года бывший лидер "Коммунистов России" Михаил Абрамян. Он признался, что несколько лет участвовал в организованных властями провокациях, и заявил, что один из краевых департаментов предлагал ему такие задания и в 2017 году.

Напомним, что поводом для нападения на Андрея Рудомаху, по его мнению, могла стать обнародованная "Эковахтой" в декабре 2017 года информация о браконьерской охоте высокопоставленных чиновников в Геленджике или последняя инспекция в районе села Криница под Геленджиком.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.