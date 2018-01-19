19 января 2018, 15:19

Восстановлено движение на ростовской трассе

Ограничения на проезд сняты на трассе "Котельниково - Песчанокопское", сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января был введен запрет на проезд автомобилей по дороге Ростов - Ставрополь с 106 по 182 километр и на участке Котельниково - Песчанокопское с 192 по 240 километр.

Движение пассажирского транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское с 192 по 240 км восстановлено, передают со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области "Ростовские вести".

При этом об отмене ограничений на дороге Ростов - Ставрополь информации нет. Представитель пресс-службы УГИБДД по региону рассказал, что за ночь и утро 19 января не было дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, пишет RostovGazeta.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня вечером в Ростове-на-Дону осадков не ожидается, температура воздуха составит -2 градусов, скорость ветра - до 12 м/с. 20 января вновь будет идти дождь при температуре +4, ветер скоростью 8 м/с.  Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Подтоплены дома 120 жителей села в Ростовской области", "Ограничения на дорогах Ростовской области сняты", "Дорога в Ростовской области закрыта на время метели".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2018, 18:16

  • Британский адвокат стал защитником Мамедова в ЕСПЧ

    Лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов доверил представлять свои интересы в Страсбургском суде адвокату Макбрайду. Администрация азербайджанской колонии, где находится Мамедов, не передавала ему письмо с документами от Макбрайда несколько дней, сообщила защита.

19 января 2018, 17:38

  • Житель Кубани осужден за попытку примкнуть к ИГ*

    Суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Краснодарского края Вячеслава Черноморова, признав его виновным в попытке присоединиться к боевикам террористической организации в Сирии. Также осужден его предполагаемый сообщник.

19 января 2018, 17:23

19 января 2018, 16:59

  • Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата

    Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

19 января 2018, 16:33

  • 1 Дело Бегидова передано в прокуратуру

    Следствие передало в прокуратуру новое дело против Альберта Бегидова, отсидевшего 12 лет по обвинению в нападении на Нальчик. Движение "За права человека" попросило прокурора не утверждать обвинение и вернуть дело на дорасследование.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей