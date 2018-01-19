Восстановлено движение на ростовской трассе

19 января 2018, 15:19

Ограничения на проезд сняты на трассе "Котельниково - Песчанокопское", сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", вечером 18 января был введен запрет на проезд автомобилей по дороге Ростов - Ставрополь с 106 по 182 километр и на участке Котельниково - Песчанокопское с 192 по 240 километр.

Движение пассажирского транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское с 192 по 240 км восстановлено, передают со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области "Ростовские вести".

При этом об отмене ограничений на дороге Ростов - Ставрополь информации нет. Представитель пресс-службы УГИБДД по региону рассказал, что за ночь и утро 19 января не было дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, пишет RostovGazeta.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня вечером в Ростове-на-Дону осадков не ожидается, температура воздуха составит -2 градусов, скорость ветра - до 12 м/с. 20 января вновь будет идти дождь при температуре +4, ветер скоростью 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.