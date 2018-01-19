Полиция решила наказать родителей махачкалинских школьников за видеоролик

19 января 2018, 14:54

Участники видео, на котором подросток унижает одноклассницу, будут поставлены на учет по делам несовершеннолетних, а их родители - привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", видеоролик о том, как подросток в Махачкале бьет и бросает одноклассницу в снег, попал 18 января в сеть из телеграм-канала Mash. Участники видео, которых вызвали в полицию, назвали заснятое игрой, а комментаторы ролика потребовали наказать школьников, а также их родителей.

Полицейская проверка выяснила, что четверо несовершеннолетних на видео являются учениками одной из школ Махачкалы. Они будут поставлены на учет сотрудниками по делам несовершеннолетних.

«Школьники обращались с девочкой унизительно, они, выражаясь нецензурными словами в адрес своей сверстницы, забрасывали её снежками и снимали видео на мобильный телефон», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Дагестана, поступившей корреспонденту «Кавказского узла».

На родителей этих четверых школьников составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сказано в сообщении пресс-службы МВД.

По этой статье родителям грозят предупреждение или административный штраф в размере от ста до пятисот рублей.