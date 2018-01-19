19 января 2018, 14:54

Полиция решила наказать родителей махачкалинских школьников за видеоролик

Участники видео, на котором подросток унижает одноклассницу, будут поставлены на учет по делам несовершеннолетних, а их родители - привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", видеоролик о том, как подросток в Махачкале бьет и бросает одноклассницу в снег, попал 18 января в сеть из телеграм-канала Mash. Участники видео, которых вызвали в полицию, назвали заснятое игрой, а комментаторы ролика потребовали наказать школьников, а также их родителей.

Полицейская проверка выяснила, что четверо несовершеннолетних на видео являются учениками одной из школ Махачкалы. Они будут поставлены на учет сотрудниками по делам несовершеннолетних.

«Школьники обращались с девочкой унизительно, они, выражаясь нецензурными словами в адрес своей сверстницы, забрасывали её снежками и снимали видео на мобильный телефон», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Дагестана, поступившей корреспонденту «Кавказского узла». 

На родителей этих четверых школьников составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сказано в сообщении пресс-службы МВД.

По этой статье родителям грозят предупреждение или административный штраф в размере от ста до пятисот рублей.

Примечание:

"ВС Дагестана опроверг связь массовой драки в Маджалисе с решением суда", "Жители Кубани осудили поведение силовика на кадрах убийства в Армавире", "Видео избиения ингушей в Беслане вызвало дискуссии в соцсетях".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2018, 18:16

  • Британский адвокат стал защитником Мамедова в ЕСПЧ

    Лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов доверил представлять свои интересы в Страсбургском суде адвокату Макбрайду. Администрация азербайджанской колонии, где находится Мамедов, не передавала ему письмо с документами от Макбрайда несколько дней, сообщила защита.

19 января 2018, 17:38

  • Житель Кубани осужден за попытку примкнуть к ИГ*

    Суд приговорил к 3,5 года колонии жителя Краснодарского края Вячеслава Черноморова, признав его виновным в попытке присоединиться к боевикам террористической организации в Сирии. Также осужден его предполагаемый сообщник.

19 января 2018, 17:23

19 января 2018, 16:59

  • Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата

    Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

19 января 2018, 16:33

  • 1 Дело Бегидова передано в прокуратуру

    Следствие передало в прокуратуру новое дело против Альберта Бегидова, отсидевшего 12 лет по обвинению в нападении на Нальчик. Движение "За права человека" попросило прокурора не утверждать обвинение и вернуть дело на дорасследование.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты