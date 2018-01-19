Жители Дагестана потребовали наказать подростков за видео с издевательствами

19 января 2018, 13:10

Видеоролик о том, как подросток в Махачкале бьет и бросает одноклассницу в снег, попал в сеть. Участники видео назвали заснятое игрой, комментаторы ролика потребовали наказать школьников, а также их родителей.

Ранее "Кавказский узел" писал о другом видео с участием подростков, которым заинтересовалась дагестанская полиция. Оно было выложено 9 августа 2017 года на странице "Нетипичная Махачкала" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах того видео было заснято, как несколько участниц потасовки разбиваются по парам и наносят друг другу побои, при этом за ними наблюдают несколько человек, в том числе автор ролика.

Правоохранители начали расследование в связи с видео об издевательстве над школьницей

По факту видео из телеграм-канала Mash, в котором указывается, что 13-летней ученице махачкалинской школы "не очень повезло с одноклассниками", дагестанская полиция начала проверку.

"Факт стал известен сегодня. Ведется проверка по видео. Ни от кого заявлений не поступало", - заявили 18 января в пресс-службе МВД Дагестана "Новому делу", которое написало о видео и опубликовало его на своей странице в Instagram.

На кадрах этого видео девочка-подросток сидит на снегу, мальчик примерно ее же возраста кладет ей на голову снежок и бьет по нему. Затем бросает девочку через себя, после чего она ударяется головой о землю. За инцидентом с "одобрением" наблюдают другие школьники, сопровождая свою речь матом, один из них объясняет происходящее тем, что пострадавшая "больше всех прикалывалась в группе", пишет "Новое дело", поясняя, что речь идет о группе в соцсетях или мессенджере. Звука в видео, опубликованном изданием, нет.

Участники издевательства над ученицей махачкалинской школы были доставлены на допрос в полицию и не признают своей вины, заявил также 18 января "Новому делу" компетентный источник.

"Эти мальчики […] своей вины не признают, говорят, что это такие игры у них. Девочка цела, здорова. Никаких увечий не получила. Мать категорически против раздувания дела, ни она, ни девочка даже показаний давать не хотели", – рассказал источник. По его словам, девочку воспитывает мать-одиночка.

Жители Дагестана возмущены поведением подростков

На историю с видео отреагировал заместитель председателя Совета старейшин Махачкалы Абдулмуталиб Гамзатов.

"Я прожил большую жизнь, мне скоро 76 лет, я возмущен тем, что произошло. Это недопустимо, чтобы ребята били девчат", - заявил Абдулмуталиб Гамзатов.

Он отметил, что дагестанские традиции не содержат в себе такого отношения мужчин к противоположному полу. "Для дагестанцев это неприемлемо. Это категорически запрещено, чтобы мужчина поднял руку на женщину. Женщина является нашей матерью, она дает жизнь. Поэтому мы никогда не должны ее ни обижать, ни оскорблять", - сказал Гамзатов.

По его словам, старейшины города решили провести с учащимися и учителями школ беседы в связи с этим инцидентом, говорится в сообщении на сайте администрации Махачкалы.

Осудили поведение подростков на видео и другие жители Дагестана. Только одно видео, размещенное на странице "Нового дела" в Instagram 18 января, к 13.10 мск 19 января набрало 3 139 просмотров. Его комментаторы потребовали наказать школьников, а также их родителей.

"Наказать всех!! Кто там был и знал!!" - пишет пользователь соцсети под пиком iiilelenchikiii.

"Слов нет ... что такое у нас. Это обидно, конечно .. хотя, что говорить, детьми никто не занимается", - отмечает nyanya_05.

"Воспитания нет", - согласен пользователь под пиком shakhnaz2227.

"Надеюсь инспекторы ПДН (инспектора по делам несовершеннолетних – прим. "Кавказского узла") возьмут под контроль это дело, и уже завтра ребят накажут и разъяснят им в чем их вина", - пишет aishakamalova2017.

"Это все исходит от родителей - воспитания нет никакого. Обидно, что это произошло в Дагестане, что в наше время жестокая молодежь. Страшно думать о будущем наших детей", - отметила g_amina_91.

Информации о расследовании по поводу видео, по данным на 13.10 мск 19 января, на сайтах МВД Дагестана и Следственного управления России по республике не было.