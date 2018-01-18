Жители Вольного аула обвинили власти в срыве договоренностей

18 января 2018, 16:10

На собрании организации "Вольный аул" в Нальчике ее члены заявили, что продолжат борьбу за земельные участки, и высказались в поддержку руководителя Аслана Иритова. Участники собрания посетовали на нежелание чиновников поучаствовать в разговоре и рассказали, в какой ситуации оказались из-за спора о земле.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2017 года глава Нальчика Арсен Алакаев сообщил, что все жители Вольного аула, желающие получить земельные участки, "получат их, но в рамках закона, то есть на торгах". 18 декабря аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 39 гектаров был перенесен по просьбе антимонопольной службы, получившей жалобу организации "Вольный аул" на недопуск к торгам. Антимонопольная служба в итоге отказала "Вольному аулу", а аукцион выиграл его единственный участник – другая организация жителей микрорайона, которая, по мнению активистов, была создана для участия в этих торгах.

"Вольный аул" не был допущен к торгам, так как, по данным организатора аукциона, не перечислил задаток для участия в них. Однако, по словам замруководителя "Вольного аула" Мурата Кулиева, задаток в сумме 963 500 рублей был перечислен, но еще до рассмотрения заявок вернулся на счет "Вольного аула". Повторно перечислить деньги организация не успела, так как банк заблокировал ее счет на основании письма управления Минюста по Кабардино-Балкарии, заподозрившего ОО "Вольный аул" в экстремизме. Действия организаторов торгов направлены на создание препятствий для участия "Вольного аула" в аукционе и содержат признаки нарушения Федерального закона "О защите конкуренции", говорилось в жалобе активистов в УФАС.

Намерение продолжать свою деятельность и добиваться законным способом получения земли нуждающимися жителями микрорайона "Вольный аул" было высказано членами организации "Вольный аул" на встрече 17 января в помещении Кабардино-Балкарского Правозащитного центра, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как заявили руководители организации "Вольный аул", из 1350 человек, которые стояли в очереди на получение земельных участков в данной организации, только 30 перешли в организацию "Нальчик за свои права", остальные остались в "Вольном ауле".

Общественная организация "Нальчик за свои права", учредителями которой стали несколько жителей микрорайона Вольный аул, была создана именно для участия в этом аукционе, заявили ранее главе республики Юрию Кокову активисты "Вольного аула". Они предположили, что власти пытаются поссорить жителей микрорайона друг с другом.

Встреча прошла без оппонентов "Вольного аула"

Приглашенные на встречу представители властных структур, а также организации "Нальчик за своим права", выигравшей аукцион, на собрание не пришли.

Руководитель Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков, выступая на собрании, заявил, что накануне в администрации главы КБР ему твердо пообещали, что во встрече обязательно примут участие представители республиканских органов власти, мэрии Нальчика, а также общественной организаций "Нальчик за свои права".

Хатажуков также рассказал, что с просьбой об организации встречи руководство организации "Вольный аул" обратилось к нему сразу после состоявшихся торгов, чтобы заявить о своем несогласии с недопуском к аукциону. По его словам, 14 ноября 2017 года он встречался с главой КБР Юрием Коковым и обсуждал с ним земельный вопрос.

"Я рассказал ему, что лучшие пахотные земли республики оказались в руках небольшой группы лиц, большинство же сельских жителей не получили ничего, и в результате оказались без средств к существованию. Кроме этого, я сказал ему, что ресурсы, которые поступают в республику на поддержку сельского хозяйства, распределяются непрозрачно, не в интересах большинства. Я также высказал свое мнение по поводу действий правоохранительных органов в отношении организации "Вольный аул" и ее лидера Аслана Иритова, и глава со мной согласился, что действия представителей правоохранительных органов были несоразмерны", - рассказал Валерий Хатажуков.

Он также рассказал, что Коков попросил его и эксперта Правозащитного центра по земельным вопросам Адама Медалиева осуществлять общественный контроль за этими процессами. После встречи с главой республики Хатажуков, по его словам, вместе с Медалиевым встречались также с мэром Нальчика Арсеном Алакаевым.

"Мы сказали, что организация "Вольный аул", за которой стоит полторы тысячи человек, должна участвовать в торгах, что никаких законных оснований не допускать ее к торгам нет. Мне пообещали, что "Вольный аул" будет допущен к торгам", - рассказал Хатажуков.

При этом, отметил правозащитник, руководители республики и города просили его воздействовать на Иритова, который, по их мнению, "слишком горяч" и "не совсем конструктивно взаимодействует с властью".

"Если даже Иритов "неконструктивен", причем тут полторы тысячи человек, которые стоят за ним. А, кроме того, он отстранен, его обязанности исполняет Мурат Кулиев", - сказал Хатажуков.

"После прошедших торгов, к которым "Вольный аул" так и не был допущен, в наш адрес прозвучали упреки, что мы заверяли организацию, что торги пройдут с ее участием",- сказал Хатажуков.

Действия Минюста в отношении организации "Вольный аул" должны получить правовую оценку, а участие "Вольного аула" в торгах было сорвано целенаправленно, считает Адам Медалиев.

"Создание организации "Вольный аул" преследовало цель бесплатного предоставления земельных участков. Проведение аукциона никакого отношения к бесплатному предоставлению земли не имеет", - сказал он на собрании.

Последние события, по мнению Медалиева, связаны с тем, что гражданское общество в КБР очень слабое, его практически нет. "Я считаю, что каждый считающий себя гражданином, должен выступить в защиту Аслана Иритова", - заявил Медалиев.

При этом нужно вернуться к диалогу с властью, подчеркнул он.

Руководители "Вольного аула" заявили о несогласии с недопуском организации к торгам

"Вольный аул" не был допущен к торгам в результате взаимодействия нескольких структур, в том числе и властных, хотя весь пакет документов был подготовлен в срок, сообщил исполняющий обязанности руководителя организации Мурат Кулиев.

"Минюст придрался к тому, что якобы мы не находимся по указанному юридическому адресу. Сбербанк до сих пор не ответил нам, по какой причине арестовали наш счет. Нам вменяют экстремизм, но никто конкретно не говорит, в чем он выразился. В том, что люди хотят получить участки земли и улучшить свои жилищные условия?" - заявил Кулиев.

По мнению Минюста, руководители "Вольного аула" нарушили антиэкстремистское законодательство, проводя несогласованные митинги и собрания. Кроме того, ведомство сослалось на возбужденное в отношении главы организации Аслана Иритова уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции и на то, что по указанному в учредительных документах адресу организация не находится. Кабардино-Балкарский правозащитный центр 19 декабря обратился к прокурору республики, назвав необоснованными претензии Минюста к "Вольному аулу".

"Вольный аул" в советское время был процветающим колхозом – имени Ворошилова, потом на его базе был создан совхоз "Нальчикский", который владел 2542 гектарами земли, сообщил член Совета старейшин Вольного аула Мухарбек Озов.

"Теперь жителям Вольного аула из этого массива в порядке подачки предлагают 39 га, и то по немалой цене. Вот так они о нас заботятся", - сказал Озов.

Он уверен, что Иритов - человек ответственный, и не проявлял ни политического, ни национального, ни религиозного экстремизма.

13 ноября 2017 года глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат, подозреваемые в избиении полицейских, были помещены под домашний арест, однако 3 декабря 2017 года их заключили под стражу. На следующий день, 4 декабря, Нальчикский горсуд постановил перевести братьев Иритовых под домашний арест до 30 января. Находясь на свободе, Аслан Иритов может оказать давление на свидетелей, объяснил судья. 17 января срок домашнего ареста Иритова был продлен на два месяца, несмотря на протест активиста.

Озов заявил, что видит решение проблемы в исполнении в поселке Вольный аул законодательства о самоуправлении, которое 131-м федеральным законом об организации местного самоуправления в России и предусмотрено Конституцией страны.

Член организации Светлана Алиева рассказала, что за 1,5 года своего существования "Вольный аул" провел очень большую работу - на всех 1350 членов был собран пакет документов, всех объездили, проверили жилищные условия, был также составлен резервный список из 285 человек, сообщила женщина. Все эти люди за небольшим исключением, по ее словам, остаются в организации и ждут решения вопроса о предоставлении им земли.

"Я бы хотела задать нашему главе республики один вопрос. Он нам предложил создать НКО. Он поручил сотрудникам своего аппарата курировать нашу работу, взаимодействовать с нами. Эти сотрудники не сделали нам ни одного замечания. Почему в итоге появилась организация "Нальчик за свои права"? Ведь мы ничего не нарушили. Все сделали строго в рамках закона",- заявила Алиева.

Жители Вольного аула рассказали о надеждах на решение проблем с помощью организации Иритова

Участвовавшие во встрече очередники на получение земельных участков рассказали о своих жилищных условиях и надеждах в связи с деятельностью "Вольного аула".

Так, Елена Андраус сообщила, что проживает с четырьмя детьми в общежитии: шесть человек в двух небольших комнатах. Спят они на двухъярусных кроватях. Долгое время под разными предлогами, как заявила женщина, ей отказывали в постановке на очередь на получение земельного участка. И лишь с появлением группы Иритова у нее появился шанс.

Эмма Берхамова, по ее словам, также обращалась в администрацию Нальчика по поводу участка земли, но ей было отказано, так как она якобы не относится к льготным категориям. Женщине 53 года, у нее есть сын и нет жилья. Организация "Вольный аул" вселила в нее надежду.

"Почему все хорошее рубится на корню? Почему создали другую инициативную группу, почему политизируют проблему, почему нам что-то приписывают, почему нас сталкивают?" - спрашивала женщина.

Оксана Хапанциева также рассказала, что живет в общежитии вместе с двумя детьми и матерью-инвалидом на жилплощади в 13 квадратных метров. "Когда появилась группа Иритова, мы обрадовались. Мы очень надеялись на эту группу. Конечно, власть ни в чем не нуждается. У них есть и дома, и квартиры, и земельные участки. Все это написано в их декларациях. И им не понять наших проблем. Поэтому все это и происходит", - высказала свое мнение женщина.

Выступившая на собрании Марина Иритова заявила, что происходит "демонизация" ее супруга. Между тем, по словам женщины, Аслан Иритов полтора года вел переговоры с властью и были достигнуты соглашения. А когда подошло время раздавать участки, Иритову перестали открывать кабинеты - те сотрудники администрации, кому были даны указания о взаимодействии с "Вольным аулом", не стали с ним встречаться, пояснила Марина Иритова.

"Пришлось народу выйти на улицу и спросить, в чем дело. Этот выход был спровоцирован властью", - заявила Марина Иритова.

Жители Вольного аула, требующие выделить землю под строительство домов и вышедшие на акцию 31 октября 2017 года с требованием встречи с мэром Арсеном Алакаевым, были разогнаны силовиками. Жители Нальчика заявили, что вышли к мэрии после того, как Иритов был задержан правоохранителями.

По ее словам, сейчас очередники из "Вольного аула" жалуются на запугивание, целью которого является их переход в организацию "Нальчик за свои права".

В ходе встречи руководители "Вольного аула" заявили также, что обратились к руководству страны, в Совет Федерации и надеются быть услышанными.