18 января 2018, 15:40

Житель Пятигорска обвинен в насилии над детьми

62-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над своими внучками, следователи насчитали 72 таких преступления.

По данным следствия, мужчина вышел из тюрьмы, где находился по обвинению в убийстве и разбое, и с 2016 года проживал с дочерью и двумя ее детьми. Более полугода, пока мать девочек находилась на работе, дети подвергались сексуальному насилию со стороны деда. На тот момент детям было 10 и 13 лет. "Девочки боялись рассказать матери о происходящем, поскольку дедушка постоянно оказывал на них моральное давление и угрожал", - заявили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Он обвинен в 64 преступлениях по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), восьми преступлениях по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней). Дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года житель Дагестана был осужден на 18 лет за насилие над своими детьми. По данным следствия, мужчина изнасиловал семилетнюю дочь, а по отношению к восьмилетнему сыну применял недозволенные методы воспитания, выразившиеся в нанесении ребенку побоев.

Примечание:

"Житель Кубани заподозрен в насилии над ребенком", "Житель Ставрополья обвинен в насилии над ребенком", "Житель Нальчика заподозрен в изнасиловании детей".

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