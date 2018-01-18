Спикер парламента Дагестана предложил изменить систему выборов

18 января 2018, 13:47

Отказ от выборов в Народное собрание лишь по партийным спискам даст возможность прийти в парламент Дагестана людям "с другим мышлением", объяснил депутатам свою инициативу председатель парламента Хизри Шихсаидов.

Как писал "Кавказский узел", выборы в законодательные органы прошли 18 сентября 2016 года в 39 регионах России. Из них в 36 применяется смешанная избирательная система: половина депутатского корпуса избирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. В трех республиках СКФО – Дагестане, Ингушетии и Чечне - действует пропорциональная система: депутаты были избраны только по партийным спискам.

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов 17 января заявил депутатам, что"назрела необходимость" предоставить людям возможность избираться в парламент по мажоритарной системе (одномандатным округам), сообщила пресс-служба республиканского парламента.

"У нас есть потенциал, много талантливых, грамотных и профессиональных людей. Меняется время, меняются политические процессы. Пора отходить от традиционных методов. Конечно, территориальное и национальное представительство в парламенте нашей республики важно, но прежде всего необходимо... дать возможность прийти во власть молодежи с другим мышлением", - пояснил Хизри Шихсаидов.

Он поручил изучить опыт других регионов, разработать проект закона и вынести его на обсуждение общественности.

Заместитель председателя парламента Камил Давдиев и председатель комитета по законодательству, законности, госстроительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов поддержали идею, отметив, что в 53 регионах страны выборы проходят по смешанной системе. При этом, по их мнению, необходимо все тщательно "проанализировать, учитывая местные особенности", говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Дагестана.