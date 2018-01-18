Билал Омаров обжаловал отстранение c поста вице-премьера Дагестана

18 января 2018, 08:35

Врио зампредседателя правительства Дагестана Билал Омаров подал апелляционную жалобу на решение суда о своем временном отстранении от должности, пишет "Черновик".

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2017 года следствие ходатайствовало о временном отстранении Омарова, однако суд тогда отказал в этом. 9 января Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу прокуратуры и отстранил Омарова от должности врио вице-премьера республики на время следствия по трем уголовным делам о мошенничестве и служебных подлогах.

10 апреля 2017 года прокуратура Дагестана сообщила, что в отношении Билала Омарова возбуждено дело о служебном подлоге во время его работы главой предприятия "Запкаспрыбвод". По версии следствия, Омаров может быть причастен к хищению 3,3 млн рублей из бюджета завода, служебном подлоге и хищению 6,9 млн рублей, выделенных из бюджета ФГБУ "Запкаспрыбвод" на аренду спецтехники. 11 января 2017 года стало известно, что в отношении чиновника возбуждены три уголовных дела по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Информацию о том, что Билал Омаров подал апелляционную жалобу на решение о временном отстранении от должности в дагестанском правительстве, подтвердили в Советском суде Махачкалы, но дату подачи заявления уточнять не стали. В Верховном суде Дагестана пояснили, что апелляционное заявление до них еще не дошло, говорится в заметке от 17 января на сайте "Черновика".

Здесь же указано, что Омаров продолжает исполнять свои обязанности вице-премьера, а в администрации главы и правительства Дагестана заявили, что не в курсе отстранения Омарова от должности и возбужденных в отношении него уголовных дел.

Отметим, что на сайте Советского райсуда Махачкалы информации о рассмотрении дел Омарова, по данным на 08.35 мск 18 января, не было.

На сайте правительства Дагестана сообщается, что 16 января Омаров присутствовал на совещании у врио главы Дагестана Владимира Васильева по обсуждению земельных и имущественных вопросов, а также на встрече врио премьера Абдусамада Гамидова с депутатами дагестанского парламента.