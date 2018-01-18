Суд встал на сторону заявившего о провокации при задержании жителя Дагестана

18 января 2018, 05:55

Верховный суд Дагестана оставил в силе оправдательный приговор Зиявудину Абдулхаликову по делу о незаконном обороте наркотиков. Прокуратура требовала вернуть дело на новое рассмотрение в районный суд. Адвокат Абдулхаликова утверждает, что наркотики его подзащитному были подброшены при задержании.

17 января в Верховном суде Дагестана состоялось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на оправдательный приговор Ленинского районного суда Махачкалы, вынесенный в отношении Зиявудина Абдулхаликова, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор просил апелляционную инстанцию отменить приговор и вернуть дело в районный суд на новое рассмотрение, но в ином составе. Защита Абдулхаликова заявляла о его невиновности и фальсификации уголовного дела против него. В итоге судебная коллегия Верховного суда оставила оправдательный приговор в силе.

Согласно материалам дела, Абдулхаликов был задержан в Махачкале 21 июля 2016 года, ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). В обвинительном заключении указано, что он "в 2016 году, являясь потребителем наркотических средств, с целью личного употребления незаконно без цели сбыта в неустановленном месте у неустановленного лица приобрел героин массой не менее 2,96 грамма и хранил при себе вплоть до 21 июля 2016 года".

По версии обвинения, силовики 21 июля с 19.10 до 19.40 мск на улице Степной в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия задержали Абдулхаликова и доставили в отдел, где у него при личном досмотре были обнаружены наркотики.

29 сентября 2017 года судья Ленинского райсуда Махачкалы Магомед Онжолов по результатам рассмотрения дела признал Абдулхаликова невиновным и освободил его из-под стражи в зале суда.

Адвокат: видеозапись личного досмотра помогла доказать, что наркотики были подброшены

По словам адвоката Абдулхаликова Константина Мудунова, который до заседания Верховного суда провел пресс-конференцию, судья Онжолов при вынесении приговора также вынес частное определение в отношении силовиков, причастных к этому делу.

Абдулхаликову при задержании были подброшены наркотики, заявил защитник.

"При проведении личного досмотра у Абдулхаликова в кармане якобы был обнаружен пакетик с героином, личный досмотр снимался на видеокамеру. Благодаря этой записи защите и удалось доказать, что... подбросили ему наркотики", - рассказал Мудунов.

По его словам, на видеозаписи видно, как силовик срезал карман Абдулхаликова, в котором обнаружил наркотики. "Но при этом ни один... не предпринимает действия, чтобы снять отпечатки пальцев с пакетика с наркотиками. Этого было бы достаточно, чтобы доказать, что пакетик принадлежит Абдулхаликову. Вместо этого... [силовик] несколько раз трогает пакетик своими руками без перчаток", - отметил адвокат.

Затем, по его словам, силовик в отсутствие эксперта вскрыл обнаруженный пакетик с героином и засунул в него свой палец. "Он обмазал его содержимым, все это четко видно и на видеозаписи. Потом этими же руками он снимал с карманов Абдулхаликова образцы для проведения сравнительного анализа. Он предварительно своим пальцем все там обмазал, и, естественно, в последующем на кармане были обнаружены следы героина", - пояснил Мудунов.

По его словам, к его подзащитному во время личного досмотра не был допущен адвокат, хотя Абдулхаликов просил об этом не менее трех раз, что зафиксировано на видеозаписи. Кроме того, силовики проигнорировали сообщение о преступлении, сделанное Абдулхаликовым во время досмотра по поводу того, что пакетик с неизвестным ему содержимым был подброшен, указал защитник.

Кроме того, отметил он, есть свидетельские показания о том, что Абдулхаликов был задержан с применением физической силы, вопреки версии обвинения, согласно которой перед задержанием тот сам вышел из машины и 10 минут говорил по телефону, после чего ему вежливо предложили проехать в отдел и получили его согласие.

"Свидетели сообщили, что фактически Абдулхаликов и его приятель, который находился с ним в одной машине были насильно вытащены из машины, повалены на землю, им скрутили руки. Приятель Абдулхаликова увидел, как в момент задержания в карман моего подзащитного... что-то подкинули", - рассказал адвокат.

По его словам, в ходе процесса в суде первой инстанции, который длился около года, защита поставила перед гособвинителем 53 вопроса о противоречиях в уголовном деле. "Но ни на один из этих вопросов я ответ не получил. В том числе я спрашивал у него, на основании чего были проведены оперативные мероприятия в отношении моего доверителя. По моему ходатайству суд затребовал информацию о том, на основании чего проводились эти мероприятия в отношении моего доверителя, но никакая информация не была представлена", - заявил Мудунов.