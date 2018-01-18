Югоосетинское МВД сообщило о бегстве убийцы Марика Дудаева в Грузию

18 января 2018, 01:03

Подозреваемый в убийстве Марика Дудаева в Южной Осетии скрылся в Грузии, где у него живут родственники, считают югоосетинские правоохранители.

Как писал "Кавказский узел", житель Южной Осетии Марик Дудаев, освобожденный в 2013 году из заключения в Грузии, был застрелен в своем родовом селе Арцев вечером 16 января. Источник в МВД Южной Осетии сообщил, что Дудаева убил его односельчанин, скрывшийся с места преступления.

Марик Дудаев, задержанный в Грузии в марте 2004 года, в конце 2005 года был приговорен к 23 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе в убийство трех человек. В июне 2013 года, после длительных переговоров, Марик Дудаев был освобожден и передан югоосетинской стороне.

Подозреваемому в убийстве Марика Дудаева удалось скрыться от югоосетинских правоохранителей. Он, предположительно, может находиться в Грузии, в том числе у своих родственников, заявил 17 января министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.

В ведомстве уточнили, что убийца дважды выстрелил в голову Марика Дудаева из пистолета Макарова. МВД считает, что мотивом убийства послужил личный конфликт, эту версию подтвердила и жена Дудаева Марфа Вазагова, не уточняя причин конфликта.

"Застреливший Дудаева, видимо, опасался за себя после этого конфликта. Он пришел к нему на ферму, которую Марик держал в селе. Он выстрелил ему в голову сзади", - приводит слова женщины Interpressnews.

Южная Осетия потребует у Грузии выдачи подозреваемого в убийстве, если информация о его нахождении там подтвердится, сообщил полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

"Если эта информация подтвердится, то мы, разумеется, через соответствующие механизмы в рамках МПРИ (механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. - Прим. "Кавказского узла") обратимся к грузинской стороне и потребуем выдачи подозреваемого", - процитировало Джиоева югоосетинское ИА "Рес".

Бывший глава информационно-аналитической службы МВД Грузии Шота Утиашвили называл "серьезной ошибкой" освобождение Дудаева из грузинской тюрьмы. По его словам, Марик Дудаев "держал в рабстве все село Арцеви, где издавна жили грузины и осетины". В молодости Дудаев "организовал в Южной Осетии вооруженное сопротивление грузинским вооруженным группам", говорится в материале "Марик Дудаев, осетины и грузины", опубликованном 13 июля 2016 года изданием JAMnews.

"Кавказский узел" писал также, что в октябре 2016 года Марику Дудаеву в Южной Осетии предъявили обвинение в вымогательстве, он был взят под стражу. Генеральная прокуратура Южной Осетии тогда сообщила о передаче дела в суд, но о вынесенном ему приговоре не сообщалось.

Родной брат Марика Дудаева Эрик Дудаев был депутатом парламента Южной Осетии от "Народной партии". Он погиб в сентябре 2015 года при ДТП на трассе Цхинвал - Дзау. За восемь лет до гибели, 16 декабря 2007 года, Эрик Дудаев пострадал в результате взрыва автомобиля в селении Гуджабаур Южной Осетии. Взрыв был квалифицирован как теракт, югоосетинская сторона рассматривала версию о причастности к покушению на Дудаева грузинских спецслужб.