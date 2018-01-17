Арест Руслана Котиева продлен на два месяца

17 января 2018, 23:25

Магасский районный суд до 18 марта продлил срок содержания под стражей Руслану Котиеву, обвиненному в нападении на Россельхозбанк в Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сентября 2017 года Руслан Котиев был задержан в Воронеже и по решению суда заключен под стражу в Ингушетии.

Котиев обвинен в причастности к разбойному нападению на банк в поселке Сунжа утром 11 июля 2016 года. Другой подозреваемый в ограблении, 50-летний Магомед Далиев, скончался во время допроса. Его жена Марем Точиева, работавшая в банке кассиром, заявила об избиении силовиками и пытках. Смерть Далиева получила большой общественный резонанс, по делу о его смерти арестованы шестеро полицейских, сообщается в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня Магасский райсуд в четвертый раз продлил арест Руслану Котиеву, сообщил корреспонденту "Кавказского суда" его адвокат Джабраил Куриев. "В этот раз дознаватель просил суд продлить содержание под стражей на три месяца, суд ограничился двумя - до 18 марта", - сказал адвокат.

По его словам, следователь мотивировал свои требования необходимостью провести большую работу. "Ходатайство защиты об изменении меры пресечения дознаватель отвергает, мотивируя тем, что обвиняемый может оказать давление на каких-то мифических свидетелей. А ведь ключевой свидетель на вчерашнем опознании не признал в Котиеве грабителя", - сообщил Куриев.

Ключевой свидетель не опознал в Котиеве грабителя 16 января. Ранее родственники и соседи Котиева показали, что его не было в республике в день ограбления банка. Защита обвиняемого заявила, что алиби Котиева подтвердила администрация гостиницы в Кисловодске, где он находился 11-12 июля 2016 года.

Адвокат отметил, что на прошлых заседаниях судья говорил о намеренном затягивании следственных действий и продлевал арест лишь на месяц.

Выступивший сегодня на заседании суда обвиняемый сказал, что он следователя видит только на слушаниях. "Никаких следственных действия со мной не проводят. Я тупо сижу в СИЗО, на мое содержание под стражей государство тратит деньги. Кому это выгодно? Я не знаю, зачем я нахожусь в СИЗО, если со мной никакой работы не проводится", - сказал Котиев.