17 января 2018, 23:49

Уроженцы Дагестана оставлены под стражей по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

Суд в Москве оставил Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова под стражей до 18 февраля. Уроженцы Дагестана, обвиненные в хулиганстве и покушении на убийство, вину не признают.

"Кавказский узел" информировал, что уроженцы Дагестана Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов были арестованы в Москве после перестрелки, произошедшей 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити". Один из шестерых раненных в перестрелке умер 22 ноября.

Участники инцидента -  охранники двух совладельцев башни комплекса "Москва-Сити" "Око", у которых незадолго до перестрелки возник серьезный бизнес-конфликт. Арестованные были охранниками уроженца Махачкалы Гавриила Юшваева, одного из богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщили источники.

Пресненский районный суд Москвы сегодня продлил срок заключения Хамидова и Исмаилова под стражу на один месяц, до 18 февраля, сообщило РАПСИ. 

Хамидов обвинен в покушении на убийство двух и более лиц, Исмаилов - в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, вину они не признали, уточнило со ссылкой на представителя суда ТАСС.

Согласно версии следствия, Хамидов, получивший в ходе конфликта ранение в плечо, ранил одного из пострадавших в живот из огнестрельного оружия. Показания против него дал свидетель, сотрудник Росгвардии, указывает издание.
"Кавказский узел" писал, что перестрелка в "Москва-Сити" произошла во время празднования юбилея авторитетного бизнесмена в ресторане Crystal Ballroom. По данным источников, после инцидента следователи серьезно заинтересовались предпринимательской деятельностью гостей вечеринки и провели обыски у Гавриила Юшваева.
Примечание:

"Более 12 тысяч туристов посетили Чечню на Новый год", "Два уроженца Дагестана арестованы после перестрелки в "Москва-сити", "Интерфакс": вице-премьер Дагестана обвинен в многомиллионном хищении".

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