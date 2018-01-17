Уроженцы Дагестана оставлены под стражей по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

17 января 2018, 23:49

Суд в Москве оставил Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова под стражей до 18 февраля. Уроженцы Дагестана, обвиненные в хулиганстве и покушении на убийство, вину не признают.

"Кавказский узел" информировал, что уроженцы Дагестана Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов были арестованы в Москве после перестрелки, произошедшей 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити". Один из шестерых раненных в перестрелке умер 22 ноября.

Участники инцидента - охранники двух совладельцев башни комплекса "Москва-Сити" "Око", у которых незадолго до перестрелки возник серьезный бизнес-конфликт. Арестованные были охранниками уроженца Махачкалы Гавриила Юшваева, одного из богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщили источники.

Пресненский районный суд Москвы сегодня продлил срок заключения Хамидова и Исмаилова под стражу на один месяц, до 18 февраля, сообщило РАПСИ.

Хамидов обвинен в покушении на убийство двух и более лиц, Исмаилов - в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, вину они не признали, уточнило со ссылкой на представителя суда ТАСС.

Согласно версии следствия, Хамидов, получивший в ходе конфликта ранение в плечо, ранил одного из пострадавших в живот из огнестрельного оружия. Показания против него дал свидетель, сотрудник Росгвардии, указывает издание.