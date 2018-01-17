17 января 2018, 19:39
Житель Ингушетии обвинен в пособничестве боевикам
Передано в суд дело жителя Малгобека Джамалейла Картоева, обвиненного в покупке медикаментов и обуви для участников вооруженного подполья.
По данным следствия, Картоев помогал боевикам с октября 2013 года по март 2017, когда был задержан правоохранителями. При обыске в его доме была найдена граната, которая, по мнению следствия, была оставлена боевиками на хранение.
31-летнему Джамалейлу Картоеву предъявлены обвинения в пособничестве незаконному вооруженному формированию и участии в незаконном обороте боеприпасов, дело передано в Малгобекский городской суд, говорится сегодня на сайте прокуратуры Ингушетии.
Комментариев от Картоева или его представителей относительно позиции следствия не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2017 года в пособничестве боевикам был обвинен 22-летний житель Малгобека.
"Все убитые во время спецоперации в Ингушетии были жителями Чечни", "Опубликовано видео обстрела здания ФСБ в Малгобеке", "Режим КТО отменен в ингушском селе Пседах".
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