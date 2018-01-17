17 января 2018, 15:59

Старейшины потребовали объективно расследовать дело Мачаликашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария по итогам встреч в Панкиси с земляками Темирлана Мачаликашвили призвала следствие сотрудничать с его семьей и предоставлять им больше информации.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря, находился в реанимации. Переговоры о лечении Мачаликашвили за рубежом велись с начала января. 10 января, когда договоренность о его лечении в Турции уже была достигнута, Темирлан Мачаликашвили умер.

По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий. У спецназа не было необходимости стрелять в молодого человека, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

Вопрос результатов спецоперации, проведенной в Панкисском ущелье, стал основным на проведенных встречах, до начала которых Народный защитник Нино Ломджария встретилась с семьей Темирлана Мачаликашвили. Они также провела встречи с советом старейшин Панкиси, представителями мусульманской общины и педагогами.

"Всех беспокоит то, что со стороны властей, средств массовой информации или общественности сложились определенные стереотипы и стигма по этой теме - их упоминают как лиц, связанных с терроризмом...", - сказала 16 января в эфире грузинской телекомпании "Имеди" по завершении встречи с семьей Мачаликашвили Нино Ломджария.

По ее мнению, следствие должно сотрудничать с семьей Мачаликашвили и предоставлять им больше информации.

Комментируя проведение встречи с Народным защитником, представитель совета старейшин Панкиси Заур Гумашвили сказал, что встреча носила рабочий характер. На встрече совет старейшин выдвинул свое главное требование - проведение объективного расследования дела Мачаликашвили.

"Мы попросили Ломджария, чтобы расследование прошло объективно, по всем правилам, и разговор у нас был по этому вопросу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Заур Гумашвили.

В свою очередь отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз в эфире "Имеди" потребовал наказания виновных, в противном случае он намерен добиваться этого в Европейском суде по правам человека.

К делу Темирлана Мачаликашвили будет привлечен второй независимый эксперт, сообщило со ссылкой на адвоката Мачиликашвили грузинское информационное агентство "Интерпрессньюсс". В частности, в настоящее время сторона защиты ведет переговоры с независимым экспертом, по вопросу проведения баллистической экспертизы.

Жизнь Темирлана Мачаликашвили могла спасти своевременная отправка на лечение в зарубежную клинику, заявили ранее старейшины Панкиси и мать молодого человека.

"Кавказский узел" писал, что отец Мачаликашвили после смерти сына обратился в прокуратуру Грузии с требованием дать оценку действиям силовиков. Он заявил, что "если расследование не увенчается успехом, то жители Панкисского ущелья будут действовать "по-другому". Родные молодого человека намерены добиваться его реабилитации.

Примечание:

"Задержанный в Панкиси обвинен в пособничестве террористам", "Грузинские врачи согласились на перевод Мачаликашвили в зарубежную клинику", "Состояние раненного в спецоперации в Панкиси оценивается как крайне тяжелое".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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