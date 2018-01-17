В Сочи пользователь соцсетей осужден за экстремизм

17 января 2018, 15:38

Антон Шилов приговорен к двум годам колонии за публикацию в соцсети экстремистских видео, заявили кубанские следователи.

Судом установлено, что мужчина с декабря 2014 года по февраль 2016 года разместил на своей странице в социальной сети четыре видеофайла экстремистского содержания. В видео, согласно выводам лингвистического исследования, содержались высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, расы, языка и происхождения (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2017 года житель Сочи был обвинен в публикации экстремистских видео на своей странице одной из социальных сетей.