Граната найдена на улице в Сочи

17 января 2018, 14:50

Взрывотехники уничтожили гранату Ф-1, найденную сегодня на одной из улиц Сочи.

Гранату со следами коррозии нашла местная жительница возле частного дома, она сообщила об этом в полицию, проинформировали сегодня в управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Подозрительный предмет оказался осколочной гранатой Ф-1. Сотрудники инженерно-технической группы Сочинского ОМОН Росгвардии обследовали "лимонку", вывезли ее в безопасное место и уничтожили", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2017 года саперы уничтожили 22 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на пляже в Лазаревском районе Сочи.