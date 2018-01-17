17 января 2018, 14:50

Граната найдена на улице в Сочи

Взрывотехники уничтожили гранату Ф-1, найденную сегодня на одной из улиц Сочи.

Гранату со следами коррозии нашла местная жительница возле частного дома, она сообщила об этом в полицию, проинформировали сегодня в управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Подозрительный предмет оказался осколочной гранатой Ф-1. Сотрудники инженерно-технической группы Сочинского ОМОН Росгвардии обследовали "лимонку", вывезли ее в безопасное место и уничтожили", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2017 года саперы уничтожили 22 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на пляже в Лазаревском районе Сочи.

Примечание:

"Строители Крымского моста подняли из моря самолет времен ВОВ", "Граната подброшена к дому судьи на Кубани", "Взрывное устройство обнаружено в жилом доме в Новороссийске".

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