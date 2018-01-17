17 января 2018, 14:05

Ростовский чиновник заподозрен в получении взятки

Один из заместителей главы администрации Константиновского района взял у предпринимателя полмиллиона рублей за содействие в получении земельных участков, сообщили следователи.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый получил от предпринимателя 500 тысяч рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков и в последующей передаче их в собственность.

В отношении замглавы района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что во взяточничестве в декабре прошлого года был обвинен глава Цимлянского района Ростовской области. По данным следователей, он подписал разрешение о вводе в эксплуатацию недостроенного дома для сирот.

Примечание:

"Двое участковых в Ростове-на-Дону осуждены за вымогательство взятки", "Глава отдела приставов в Ростове-на-Дону задержан за взятку в миллион", "Суд отклонил апелляцию на приговор главе района Ростова-на-Дону".

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