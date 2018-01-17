Число пользователей "Платона" в Дагестане перевалило за 10 тысяч

17 января 2018, 10:22

Количество большегрузов, зарегистрированных дагестанскими перевозчиками в системе "Платон", выросло в 2017 году на девять тысяч несмотря на массовые акции дальнобойщиков, требовавших отменить эту систему.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года регистрация перевозчиков из Дагестана в системе "Платон" по сравнению с началом 2017 года выросла на 30%, сообщило федеральное дорожное агентство. По данным компании-оператора системы, в Дагестане в апреле 2017 года насчитывалось 2400 пользователей "Платона".

В Дагестане в 2017 году прошли самые массовые акции всероссийского протеста дальнобойщиков против системы "Платон". Власти задействовали против протестующих полицию, Росгвардию и военных, а также пытались достичь компромисса с недовольными, говорится в справке "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?".

Грузоперевозчики Дагестана зарегистрировали в госсистеме "Платон" уже более 10,6 тысячи машин. При этом в 2017 году количество зарегистрированных в системе большегрузов увеличилось в республике на 9000, сообщило 16 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу системы "Платон".

В целом по России перевозчики зарегистрировали в системе "Платон" более 945 тысяч большегрузов, а рост регистрации в 2017 году превысил 150 тысяч машин, рассказал пресс-секретарь системы Олег Кириллов.

По его данным, за счет поступлений от "Платона" в стране отремонтировано более 1700 километров дорог, сообщило 16 января РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" публикует материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона". Также "Кавказский узел" ведет хронику протестов дальнобойщиков юга России.