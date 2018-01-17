Поджог офиса ПЦ "Мемориал" произошел в Назрани

17 января 2018, 09:48

При возгорании в офисе Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани никто не пострадал. Причиной пожара был поджог, утверждает член правления "Мемориала" Олег Орлов.

Пожар на втором этаже двухэтажного офисного здания по улице Муталиева, 46 в Назрани произошел сегодня рано утром. Не возникает сомнений, что возгорание возникло в результате поджога, рассказал "Кавказскому узлу" Олег Орлов.

Информация о пожаре на втором этаже двухэтажного офисного здания по улице Муталиева, 46 в Назрани поступила спасателям в 05.55 мск. В 06.20 мск пожар был потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии.

"Площадь горения составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пожар произошел в помещении офиса Правозащитного центра "Мемориал", уточнил представитель регионального управления МЧС. "Сгорели компьютеры, столы, стулья и офисная бумага", - приводит его слова ТАСС.

Официально причины пожара пока не установлены, уточняет в 08.48 мск издание.