16 января 2018, 23:22

Извержение грязевого вулкана произошло в азербайджанском селе

Вулкан выбросил поток грязевой лавы в селе Гушчу Шемахинского района, пострадавших и разрушений нет.

Грязевой вулкан в селе Гушчу начал извергаться минувшей ночью, разбудив местных жителей, рассказал очевидец Адем Юсифов. По его словам, грязевая лава поднялась на высоту 10 метров и растеклась на площади в полтора гектара, вокруг распространился запах газа. В последний раз этот вулкан просыпался в 2005 году, сказал Юсифов.

В нескольких десятках метрах от места извержения вулкана находятся около 15 домов, здания и их жильцы не пострадали, передает АПА.

По данным представителя общины села Гушчу Башира Бахрамова, грязь разлилась на площади всего 60 метров, но хозяйственные работы временно прекращены на гектаре вокруг вулкана.

Вулкан в Гушчу уже прекратил извергаться и не представляет опасности для населения и посевных площадей, заявил представитель администрации Шемахинского района Рустам Алиев, информирует Trend.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня 2017 года в Азербайджане произошло извержение вулкана Кейряки.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Каспии у Дербента", "Второе за день землетрясение произошло в Грузии", "Землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспия".

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