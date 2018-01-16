Максим Бондаренко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

16 января 2018, 18:52

Депутаты избрали Максима Бондаренко главой Приморско-Ахтарского района

Депутаты совета Приморско-Ахтарского района Краснодарского края единогласно избрали главой муниципалитета Максима Бондаренко.

"Кавказский узел" сообщал, прежний глава Приморско-Ахтарского района Валерий Спичка ушел в отставку 17 мая 2017 года - после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал состояние экономики и социальной сферы в муниципалитете.

Два подряд конкурса на замещение поста главы Приморско-Ахтарского района были сорваны, и в течение семи месяцев место оставалось вакантным. Первый конкурс, в августе 2017 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов на должность. Повторный конкурс в ноябре не состоялся по причине безальтернативности - принять участие в конкурсе пожелали шесть кандидатов, но комиссия допустила к конкурсу только одного. 18 декабря 2017 года и.о. главы района был назначен Максим Бондаренко, до этого возглавлявший управление по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов министерства экономики Краснодарского края.

На пост главы района претендовали два кандидата - Максим Бондаренко и Александр Самовик. Все 18 депутатов райсовета, принявших участие в тайном голосовании, поддержали кандидатуру Бондаренко. Официальное вступление Максима Бондаренко в должность запланировано на 24 января.

"Перед нами стоят общие задачи: улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса. Весь потенциал для этого у нас есть", – заявил сегодня Максим Бондаренко, обращаясь к депутатам.

Решить проблемы Приморско-Ахтарского района местным властям будет не под силу, заявил ранее "Кавказскому узлу" член совета "Экологической вахты по Северному Кавказу", бывший первый заместитель главы района и депутат районного совета Александр Бирюков.

Примечание:

"Юрий Гриценко освобожден от должности замглавы Кубани", "Анатолию Разумееву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями", "Роман Герман избран главой Апшеронского района Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

17 января 2018, 03:44

17 января 2018, 03:12

17 января 2018, 02:13

  • Выпускник Нартановского детдома пожаловался на отсутствие жилья

    Анзор Гадзаов обратился в Кабардино-Балкарский общественный правозащитный центр с просьбой помочь получить социальное жилье. По его словам, в очереди на его получение он стоит под номером 74, а в Министерстве образования и науки заявили, что в ближайшие пять лет квартиру он не получит. Правозащитники обратились к властям республики с просьбой помочь Гадзаову.

17 января 2018, 01:14

17 января 2018, 00:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей