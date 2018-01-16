Депутаты избрали Максима Бондаренко главой Приморско-Ахтарского района

16 января 2018, 18:52

Депутаты совета Приморско-Ахтарского района Краснодарского края единогласно избрали главой муниципалитета Максима Бондаренко.

"Кавказский узел" сообщал, прежний глава Приморско-Ахтарского района Валерий Спичка ушел в отставку 17 мая 2017 года - после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал состояние экономики и социальной сферы в муниципалитете.

Два подряд конкурса на замещение поста главы Приморско-Ахтарского района были сорваны, и в течение семи месяцев место оставалось вакантным. Первый конкурс, в августе 2017 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов на должность. Повторный конкурс в ноябре не состоялся по причине безальтернативности - принять участие в конкурсе пожелали шесть кандидатов, но комиссия допустила к конкурсу только одного. 18 декабря 2017 года и.о. главы района был назначен Максим Бондаренко, до этого возглавлявший управление по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов министерства экономики Краснодарского края.

На пост главы района претендовали два кандидата - Максим Бондаренко и Александр Самовик. Все 18 депутатов райсовета, принявших участие в тайном голосовании, поддержали кандидатуру Бондаренко. Официальное вступление Максима Бондаренко в должность запланировано на 24 января.

"Перед нами стоят общие задачи: улучшение благосостояния местных жителей, развитие социальной инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса. Весь потенциал для этого у нас есть", – заявил сегодня Максим Бондаренко, обращаясь к депутатам.

Решить проблемы Приморско-Ахтарского района местным властям будет не под силу, заявил ранее "Кавказскому узлу" член совета "Экологической вахты по Северному Кавказу", бывший первый заместитель главы района и депутат районного совета Александр Бирюков.