Суд обязал власти Горноводяного за полгода переселить жителей аварийных домов

16 января 2018, 18:04

В бюджете нет денег, чтобы выкупить аварийные дома у жителей Горноводяного, но проблема будет решена, пообещал глава райадминистрации. Жители аварийных домов попросили озвучить суммы компенсаций.

Как сообщал "Кавказский узел", домам в селе Горноводяное Дубовского района грозит обрушение из-за размыва берега водами Волгоградского водохранилища. Однако, по словам местных жителей, решение вопроса с переселением людей из опасной зоны затягивается.

Дубовский райсуд удовлетворил иск прокурора района о возложении обязанности на администрацию Горноводяновского сельского поселения переселить людей, проживающих в домах в зоне разрушения береговой полосы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки прокуратуры Дубовского района, установившей, что четыре дома в селе Горноводяное находятся в зоне обрушения берега. Несмотря на то, что указанные дома еще в 2016 году признаны аварийными и непригодными для проживания, жильцы не расселены. В этих домах проживают 15 человек, в числе которых дети и пенсионеры", - пояснила она.

Суд удовлетворил требования прокурора 10 января, сообщается на сайте райсуда.

Благоустроенные жилые помещения должны быть предоставлены гражданам в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, подчеркивается в сообщении суда.

Жители аварийных домов заявили об отсутствии в селе равнозначного жилья

Оценка домов проведена, но власти не сказали, на какую сумму можно рассчитывать, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители аварийных домов в Горноводяном.

"К нам приезжали оценщики, но сколько стоят наши дома, нам так и не сказали. Мы не знаем, по какой цене искать дом. Вряд ли мы найдем кирпичные дома в поселке. Их просто нет. У нас дом кирпичный с газом и водой", - рассказала жительница аварийного дома Лидия Дудкина.

Жительница другого дома Татьяна Курышова также отметила, что ей пока неизвестна сумма, в которую оценили ее дом.

"Оценку наших домов произвели, но мы ее не знаем. Домов, подобных нашим, в поселке нет. Есть только деревянные дома, требующие ремонта. А наши дома кирпичные", - заявила она.

Ляшенко: на расселение нужно около двух миллионов рублей

Проблема должна быть решена главой поселения. Администрация района окажет посильную помощь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Дубовского района Александр Ляшенко.

"Этот вопрос мы муссируем уже 3-4 года и в область обращались, чтобы нам помогли, но сейчас все пришло к тому, что это полномочия главы поселения. Естественно, я как глава района буду помогать. Бюджет поселения слабенький, у меня тоже небольшой, но буду помогать по мере возможности. На решение проблемы нужно порядка 2 миллионов. Все дома оценены примерно в 1 миллион 800 тысяч рублей. Чтобы переселить людей, придется деньги где-то отобрать и что-то не сделать. А куда деваться? Это наша действительность. Где-то буду экономить. Что-то не сделаю в районе", - отметил он.

Вопрос с переселением решить проблематично, так как денег на это нет, заявил в свою очередь депутат думы городского поселения Дубовки Иван Казаков.

"Вопрос нужно решать за счет администрации села, а у нее денег нет. Вопрос тупиковый. Как будет решаться - неизвестно. Там же все размыто, через 2-3 года и другие дома будут признаны непригодными для проживания", - отметил он.

Укрепление берега в Горноводяном экономически неэффективно

По данным Нижне-Волжского бассейного водного управления, в непосредственной зоне обрушения в Горноводяном находятся четыре дома, рыночная стоимость которых не превысит 2,4 млн рублей.

"По предварительной оценке мероприятия по проведению берегоукрепительных работ в районе улицы Набережная в селе Горноводяное экономически неэффективны, то есть предотвращенный ущерб будет значительно меньше суммы вложенных инвестиций", - говорится в ответе от 2 июня 2017 года Нижне-Волжского бассейного водного управления на запрос Ивана Казакова, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

При этом администрация Волгоградской области рекомендовала главе администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области предусмотреть средства для переселения в бюджете на 2018 год. "В настоящее время определяется размер возмещения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у граждан в муниципальную собственность, после чего будет решаться вопрос о включении в расходную часть бюджета администрации Дубовского муниципального района и администрации Гороноводяновского сельского поселения на 2018 года финансовых средств на мероприятия по переселению граждан из зоны берегообрушения", - говорится в ответе Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 7 декабря 2017 года на запрос Ивана Казакова.