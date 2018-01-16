Власти пообещали 175 миллионов на обустройство городов Кабардино-Балкарии

16 января 2018, 14:30

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Кабардино-Балкария в 2018 году из Москвы получит 175 миллионов рублей, сообщили власти республики. На эти деньги планируется благоустроить 420 дворов, во всех муниципалитетах, а также парки, скверы и площади, сообщили в Минстроительства и ЖКХ России.

Как писал "Кавказский узел", 4 января глава Минприроды Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев сообщил, что республика включена на 2018 год в пилотный проект и получит 42 млн рублей из федерального бюджета на улучшение системы сортировки и переработки мусора.

О новых ожидаемых поступлениях в республику в пресс-службе администрации Кабардино-Балкарии сообщили 15 января. Помимо 175 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кабардино-Балкарии будет выделено 13 миллионов из собственных источников республики.

Средства будут направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, парков, скверов и площадей во всех муниципалитетах республики. При разработке дизайн-проектов будут учитываться предложения жителей населенных пунктов, говорится в сообщении от 15 января на сайте главы Кабардино-Балкарии.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии в рамках этого же проекта благоустроили 68 дворовых и две общественные территории в Нальчике, в том числе главную площадь города — площадь 400-летия присоединения КБР к России. Там установили новые скамейки, фонари, фонтаны, обновили плиточное покрытие и реконструировали памятник кабардинской княжне Марии Темрюковне, жене Ивана Грозного.

В 2018 году в республике рассчитывают благоустроить почти в шесть раз больше дворов – 420, а также 43 других общественные территории: парки, скверы, площади. Всего регионы Северного Кавказа в этом году получат на формирование комфортной среды более 2 млрд рублей, передало 15 января со ссылкой на сообщение пресс-службы Минстроительства и ЖКХ России ТАСС.