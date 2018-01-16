Участник "Сасна Црер" Барсегян прекратил голодовку

16 января 2018, 14:15

Смбат Барсегян сегодня подал тюремной администрации заявление о прекращении акции протеста, которую он проводил с 21 декабря 2017 года, сообщил представитель Минюста Армении.

Как писал "Кавказский узел", Смбат Барсегян 21 декабря 2017 года присоединился к голодовке Армена Биляна, который требовал перевода в другую тюрьму. Минюст Армении возразил, что медобслуживание в армавирской тюрьме такое же, как и в нубарашенской, поэтому требования о переводе необоснованны. 12 января Армен Билян был переведен в больницу для осужденных и прекратил акцию протеста.

Смбат Барсегян сегодня представил заявление о выходе из голодовки и прекратил акцию протеста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы Уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Гор Глечян.

Он пояснил, что к этому решению Барсегян пришел "в результате работы администрации Нубарашенской тюрьмы", не уточнив, какого рода работу проводила тюремная администрация.

Смбат Барсегян находится в медотделении тюрьмы, состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное, сообщил Гор Глечян.

На "Кавказском узле" размещена хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Протесты в Армении".