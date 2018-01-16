Пострадавший при пожаре ребенок доставлен из Махачкалы в Нижний Новгород

16 января 2018, 11:15

Пятилетний мальчик, который получил ожоги при пожаре в селе Сулевкент, перевезен из махачкалинской больницы в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в селе Сулевкент при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок. Еще два мальчика пяти и 10 лет были доставлены в больницу Махачкалы, где старший из них умер в ночь на 15 января. Пятилетнего мальчика врачи решили перевезти спецбортом МЧС в Федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Ребенок успешно доставлен самолетом МЧС из Махачкалы в Нижний Новгород. В пути пациента сопровождали специалисты Всероссийского центра медицины катастроф, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде мальчик помещен в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр», отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Состояние ребенка остается стабильным, сообщил вечером 15 января на своем сайте Минздрав Дагестана.