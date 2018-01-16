Чеченский чиновник осужден за махинации с землей

16 января 2018, 11:48

Бывший глава администрации селения Валерик Ачхой-Мартановского района Казбек Идигов признан виновным в том, что выдал местному жителю подложные документы на право владения земельным участком.

Судом установлено, что Казбек Идигов, занимавший должность главы администрации селения Валерик, выдал одному из местных жителей подложные документы о наличии у него земельного участка в черте поселения. На основании этого последний затем незаконно оформил право собственности на землю, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

Суд Ачхой-Мартановского района республики 15 января признал виновным бывшего чиновника по ч. 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), и части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Идигов приговорен к штрафу в размере 110 тысяч рублей, проинформировали в СУ СКР.

При этом, по данным ведомства, максимальное наказание за превышение полномочий составляет до семи лет лишения свободы, а за служебный подлог – до четырех лет. В администрации муниципалитета отказались от комментариев по поводу информации следствия и решения суда.