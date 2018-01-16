Азербайджан заявил о 124 обстрелах своих позиций

16 января 2018, 09:40

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией за минувшие сутки был нарушен армянской стороной 124 раза, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно его информации, обстрелам со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Воскеван, Чинари подверглись азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Джафарли, Агдам, Коханеби, Гаралар, Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском, Газахском и Товузском районах.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Нюзгяр, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, сообщило сегодня на своем сайте азербайджанское оборонное ведомство.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не комментировали эти заявления.

Как информировал "Кавказский узел", 15 января азербайджанская сторона сообщила о 122 обстрелах в зоне конфликта за сутки, днем ранее - о 126 обстрелах. Нагорный Карабах 13 января распространил заявление, в котором обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 7 по 13 января.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает информацию о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".