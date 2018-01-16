Школьный класс. Фото © Sputnik/ Виктор Толочко https://sputnik.by/society/20170421/1028437472/lukashenko-o-nachale-shkolnogo-dnya.html

16 января 2018, 09:20

Школы Махачкалы получили учебники после вмешательства судебных приставов

Библиотеки всех махачкалинских школ укомплектованы учебниками по всем обязательным предметам, рапортовали судебные приставы. На исполнение решения суда по иску прокуратуры ушло полтора года.

Об исполнении решения суда по требованию прокуратуры относительно обеспечения школ Махачкалы учебниками и учебными пособиями Управление федеральной службы судебных приставов по Дагестану сообщило 12 января.

По его данным, прокуратура, а затем и суд установили, что, несмотря на установленную российским законодательством обязанность обеспечить учебниками детей по всем учебным предметам основной образовательной программы в муниципальных школах города, это в Махачкале было выполнено в полном объеме только в отношении учащихся 1-5 классов, а Минобразования объясняло проблему отсутствием финансирования.

Судебные приставы несколько раз наказывали чиновников министерства за невыполнение решения суда. В итоге министерство образования и науки Дагестана заключило соглашение с АО Издательство «Просвещение» о поставке учебников для всех учащихся 1-11 классов с оплатой в течение 3 лет, и в настоящее время библиотечные фонды всех общеобразовательных организаций Махачкалы укомплектованы учебниками и учебными пособиями по всем обязательным предметам, говорится в сообщении от 12 января на сайте УФСССП по Дагестану.

Иск к Минобразования по поводу обеспечения учебниками махачкалинских школ был подан прокуратурой Дагестана в середине 2016 года, а на исполнение в службу судебных приставов решение суда поступило 26 июня 2016 года, передает «Черновик».

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года на горячую линию Минобразования поступали звонки от родителей школьников, заявлявших, что их заставляют покупать учебные пособия. Тогда же чиновники пообещали, что недостающие учебники для учеников старших классов будут доставлены в школы к ноябрю.

Примечание:

"Незаконная продажа учебников выявлена в школах Дагестана", "Волонтеры раздали одежду и школьные принадлежности 20 дербентским сиротам", "В Махачкале родители учащихся двух школ провели акции протеста из-за нехватки мест в классах".

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