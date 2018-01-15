Шестеро дольщиков прекратили голодовку в Краснодаре

15 января 2018, 22:25

Шестеро дольщиков ЖК "Территория счастья", голодавшие в Краснодаре с 9 января, прекратили акцию протеста из-за ухудшения самочувствия, но к голодовке присоединились двое новых участников.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно требовали проверить деятельность застройщика и включить жилой комплекс в реестр проблемных объектов, проводя митинги протеста и голодовки. Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки, а 13 января провели пикет у офиса продаж стройкомпании "Счастье".



В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием запретить заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

Вместо шести дольщиков, голодавших с 9 января, акцию протеста у офиса продаж застройщика продолжают двое новых участников, сообщила представитель инициативной группы дольщиков Алина Шевчук корреспонденту "Кавказского узла".

"Голодающие сменились, сегодня два новых человека объявили голодовку. Мы вчера очень сильно замерзли и устали - и морально, и физически", - сказала Шевчук. Она отметила, что круглосуточный пикет возле закрытого офиса продаж продолжается, в установленных перед ним палатках постоянно дежурят три-четыре человека.

По словам активистки, сегодня все участники голодовки почувствовали сильное головокружение и тошноту, поэтому решили прервать голодовку. "Тошнота одолела. Я съела две шоколадные конфеты, кисть винограда и семечки. Возможно, завтра продолжу голодовку", - сказала женщина.

Дольщица Гаянэ Алеварян рассказала, что решила прекратить голодовку из-за болей в желудке и сильного головокружения, которое не позволило ей встать с постели. "Стало очень тяжело - очень холодно на улице, а от голода еще холоднее. Сил нет дальше бороться, поэтому отказалась", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Алеварян отметила, что будет принимать участие в ежедневных согласованных с властями пикетах дольщиков "Территории счастья".

Дольщики ЖК "Территория счастья" добились возбуждения уголовного дела в отношении двух застройщиков - генерального директора ООО "КСС" Андрея Соколова и главы ЖК "Территория счастья" Давида Купрадзе. 20 октября по решению суда застройщики были взяты под домашний арест. 11 января вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел встречу с дольщиками, сообщив им, что поиск инвестора осложнен малой инвестиционной привлекательностью объекта.

Алина Шевчук добавила, что за медицинской помощью никто из голодающих не обращался. "Давление в норме. Не хочется, чтобы нас называли симулянтами", - пояснила она. Дольщица отметила, что сегодня вечером представителей инициативной группы пригласили на встречу с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Встреча, по данным на 20.30 мск, продолжалась.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди разделяют с застройщиком многочисленные риски, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно, так как единичные обращения дольщиков зачастую остаются без внимания, подчеркивается в материале.

