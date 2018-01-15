Видео от имени ИГ* напомнило о роли спецслужб в убийствах правозащитников

15 января 2018, 19:45

Распространенное в соцсетях от имени ИГ* видео с призывом убивать правозащитников в России поможет властям переложить ответственность за такие преступления на экстремистов и маргиналов, которые не смогут действовать без поддержки спецслужб, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" писал, что после задержания в Чечне руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в социальных сетях распространился видеоролик от имени боевиков "Вилаят Кавказ" - отделения запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламское государство" с призывом убивать известных правозащитников.

На видео четверо вооруженных людей в камуфляже и масках призывает расшатать ситуацию к выборам президента РФ в 2018 году путем убийства известных правозащитников. Говорящий на видео человек указывает, что вне зависимости от исполнителя общественное мнение будет связывать эти убийства с Путиным и Кадыровым. Пользователи соцсетей и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усомнились в подлинности видеоролика, указав, что фейк от имени ИГ* могли записать российские, в частности, чеченские силовики.

Воспринять призыв авторов видео как руководство к действию способны маргинальные слои общества в Чечне и других регионах России, считает политолог Дмитрий Орешкин. Он указал, что маргиналы при этом не станут разбираться, от кого в действительности этот призыв исходит - "ИГ* это или не ИГ*".

"Тем не менее видна цель видео - создать ощущение, что если что-то происходит с правозащитниками, то это вина экстремистов. Соответственно готовится почва к работе эскадронов смерти, ответственность за действия которых понесет ИГ*, но точно не власть. Чем больше правозащитников будут убивать, тем больше поводов закручивать гайки. Это предсказуемое действие, и было бы странно, если бы оно не состоялось", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера Орешкин привел убийство Бориса Немцова. Для реализации таких громких преступлений "надо наделить секретные службы большими полномочиями", обратил внимание эксперт.

"Кавказским узлом" в разделе "Справочник" размещена справка "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов".

"У правозащитников нет невозможности создать собственную службу безопасности, сопровождать друг друга вооруженным конвоем, это не их стилистика. Это, кстати, обязанность государства, которое недовольно тем, что правозащитники говорят неприятные вещи про власть. Поэтому [властям] логично заявить: "Вы сами расшатываете вертикаль, благодаря вам появляются террористы, вот и получите - ИГИЛ* имеет право вас убивать", - предположил Дмитрий Орешкин.

Власти выгодно таким образом "замкнуть друг на друге" двух своих противников - правозащитников и радикалов, пояснил он. "ИГИЛ*, если оно вообще существует, охотится скорее на деятелей режима, однако власть склонна на них "переводить стрелки", - считает Орешкин.

Нельзя исключать, что после распространенного призыва маргиналы предпримут нападения на правозащитников, считает эксперт Фонда стратегической культуры, научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

По мнению Арешева, психически неуравновешенные люди всегда могут найти повод для нападения на кого-либо, но в случае с нападениями на правозащитников действия таких лиц наверняка будут контролироваться и направляться силовиками. Он подчеркнул, что у правозащитников есть все основания опасаться "криминала и проявлений экстремизма".

В октябре 2017 года нападению человека с ножом подверглась ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, которая неоднократно вела эфиры на острые темы, связанные с Северным Кавказом. Арестованный за нападение на журналистку мужчина, уроженец Сухуми, объяснил свои действия знакомством с Фельгенгауэр "по телепатическому контакту", сообщило 24 октября 2017 года издание "Медуза".

"Проверить достоверность и подлинность этого видео невозможно, потому что любая группировка и любой отдельно взятый психически неуравновешенный человек могут заявлять все, что угодно, выступать с какими угодно экстремистскими лозунгами. Остается надеяться, что правоохранительные органы, Роскомнадзор и прочие ведомства, которые занимаются отслеживанием проявлений экстремизма в сети, предпримут все необходимые действия для нейтрализации источника заявления", - сказал Арешев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Forbes Орхан Джемаль придерживается иного мнения - он считает, что правозащитникам не следует всерьез опасаться маргиналов и психически неуравновешенных людей.

"Правозащитники - не те люди, которых можно встретить на каждом шагу, в отличие от полицейских, стоящих на каждом светофоре. Чтобы напасть на правозащитника, необходимо его найти, то есть изучить его график, например, расписание пресс-конференций. Маргинал в силу своей ограниченности не сможет и не захочет проследить за работой правозащитника и выяснить, где тот появляется", - предположил Джемаль.

Журналист отметил, что все происходившие ранее убийства правозащитников были тщательно подготовлены. Видео с призывом убивать правозащитников он назвал "странным".

"Видео само по себе странное, со странным призывом - нужно провести серьезную работу, выяснить, где человек живет или работает, где бывает. Все убийства правозащитников, как убийства Политковской и Эстемировой, были достаточно хорошо подготовлены. Никогда убийство правозащитника не было чем-то рядовым - вышел на улицу да застрелил", - сказал Джемаль корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" размещает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской, на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова". Анна Политковская, публиковавшая материалы о Северном Кавказе, была убита в Москве 7 октября 2006 года, а сотрудница чеченского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была похищена в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита 15 июля 2009 года.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.