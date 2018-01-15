Сейсмограф. Фото © Flickr/ Matt Katzenberger http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171211/1024140931/zemletryaseniye-magnitudoy-proizoshlo-iran-granitsa-irak.html

15 января 2018, 16:02

Землетрясение произошло на юге Чечни

Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован сегодня на границе Итум-Калинского и Шаройского районов Чечни. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 12:56 мск в 15 километрах южнее чеченского села Итум-Кали.

Эпицентр толчка находился на глубине 29 километровм в точке с координатами 42.60 градуса северной широты и 45.57 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Шаройского района Чечни. Ближайшие населенные пункты, села Ведучи и Тазбичи, расположены в примерно в 9 и 12 километрах от нее.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщалось. На сайте Главного управления МЧС России по Чечне информации о сейсмособытии, по данным на 16.02 мск 15 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Шалинском районе Чечни вечером 12 января. Информация о жертвах и разрушениях тогда также не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло на юго-востоке Азербайджана", "Землетрясение произошло на юге Грузии", "Два землетрясения произошло на Ставрополье".

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