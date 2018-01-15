Станция Гумрак. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

15 января 2018, 14:52

Тление серы под Волгоградом ликвидировано

Пожарные полностью потушили тление серы в вагонах грузового поезда в Волгоградской области, сообщили сегодня в волгоградском филиале Приволжской железной дороги.

Как писал "Кавказский узел", 13 января на станции Разгуляевка волгоградского региона Приволжской железной дороги произошло задымление груза серы в 16 вагонах. Состав был перебазирован на станцию Гумрак, где его начали тушить с пожарного поезда.

Тление серы полностью было ликвидировано 14 января в 23:09 мск, сообщила сегодня пресс-секретарь волгоградского филиала Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова.

"Движение пассажирских и грузовых поездов на станции Гумрак не нарушалось, оно осуществлялось согласно графику", - заявила Логутенкова.

Она добавила, что инцидент обошелся без пострадавших, угрозы экологии в результате него нет, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Пассажирский поезд "Адлер - Барнаул" задержан в Волгоградской области", "Три пассажирских состава выбились из графика из-за аварии под Волгоградом", "В Волгоградской области из-за прорыва дамбы прерывалось движение поездов".

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