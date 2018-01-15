Шуточный видеоролик про Кадырова набрал почти миллион просмотров за сутки

15 января 2018, 16:18

В видеоролике под названием "Главный помощник" блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу стать его помощником по добрым делам, охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную. Пользователи YouTube напомнили видеоблогеру о практике публичных извинений перед главой Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер.

При этом практика публичных извинений вышла за пределы Чечни. Так, с 10 по 14 декабря 2017 года представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четыре раза публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства. В соцсетях после выхода шоу в эфир были озвучены угрозы участницам Comedy Woman, а офис телеканала был блокирован. Скандал с Comedy Woman выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.

Ролик с названием "Главный помощник" был размещен видеоблогером Данилой Поперечным на YouTube 14 января и к 16.00 15 января набрал 921 745 просмотров и более 111 тысяч положительных оценок при 3 тысячах отрицательных.

Перед показом ролика появляется надпись: "Внимание! Данный видеоролик не направлен на оскорбление чьих-то чувств или разжигание чего-либо. Он является сугубо юмористическим и его не следует воспринимать иначе, ведь он задуман именно так. В видео присутствует мат и оружие, поэтому уберите детей от экранов".

В видеозаписи есть нецензурная лексика, 18+.

В видеоролике мужчина с рыжеватой бородой, одетый в камуфляж и черную жилетку, приезжает в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге и, говоря с акцентом, представляется Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.



"Я, так сказать, с деловым предложением, хочу в партнерство...", - говорит он.

На возражения Деда Мороза, мужчина заявляет, что хочет быть "главным помощником по добрым делам".

При этом внучке Деда Мороза представившийся Кадыровым мужчина говорит, что "женщина-помощник - это хорошо, когда по хозяйству и на кухне" и предлагает ей "одеваться пристойнее" и "не щеголять голыми ногами".

"Давай по делу, дед, ты мне главный пост, я тебя - охраняю, и никого сюда в Устюг не пускаю хулиганить", - заявил он, отметив, что за "выполнение нелегких обязанностей на главном посту" Дед Мороз должен дарить ему подарки в виде оружия или денег.

При этом после того, как Дед Мороз соглашается на это предложение, в качестве ответного подарка мужчина в камуфляже обещает построить в Великом Устюге "не менее великую" бургерную.

19 сентября 2016 года в Грозном открылся ресторан сети Black Star Burger, совладельцем которой является певец Тимур Юнусов (Тимати). На открытии Рамзан Кадыров и Тимати готовили и раздавали бургеры первым посетителям.



Пользователи YouTube предположили, что этот видеоролик не понравится руководству Чечни и блогер будет вынужден извиниться.

"Извинения готовь", - написал пользователь Андрей Лазовский.

"Данила, держись) Делаем ставки, через сколько появится видео с извинениями)", - в свою очередь отметил Илья Зайцев.

"Чуется, скоро будет видео с извинениями))))", - написал Ruslan Borisov.

В свою очередь министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров на своей странице в социальной сети Instagram выразил недоумение по поводу ролика.

"Просмотрел этот странный ролик и, честно говоря, не понял, что это было... Тут у меня сложилось двоякое представление об этом жутко непрофессионально сварганенном "перформансе", - написал сегодня Джамбулат Умаров, подчеркнув, что, "несмотря на титанические старания", блогер "так и останется незамеченным для Рамзана Кадырова".

Комментариев самого Рамзана Кадырова по поводу ролика и предположений пользователей YouTubа пока не поступало.

"Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о преследовании критиков руководства Чечни. При этом коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".