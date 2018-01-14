Десятки машин застряли в сугробах на Ставрополье

14 января 2018, 21:50

Движение на дорогах Ставропольского края затруднено из-за метели. Автоинспекторы вытащили из снежных заносов более двух десятков автомобилей.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня из-за метели был закрыт участок трассы "Кавказ" на подъезде к Ставрополю со стороны Невинномысска.

На участке трассы сейчас действуют ограничения. При этом объезд по дороге Ставрополь – Тоннельное – Барсуковская осложнен из-за автоаварии. В настоящее время там установлено реверсивное движение, по одной полосе, передает со ссылкой на источник в краевом управлении ГИБДД ГТРК "Ставрополье".

"Экипажами ДПС организовано поэтапное сопровождение колонн легковых автомобилей по 50 единиц", - рассказали в управлении ГИБДД.

Со стороны Шпаковского района движение ограничено на Деминском круге. Объезд возможен через дорогу Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды.

По данным ГИБДД, машины на ставропольских дорогах застревают в сугробах. "Уже более двух десятков автомобилей автоинспекторы вручную вытаскивали из снежных заносов. Другим пришлось вызывать спецтехнику. Наряды ГИБДД постоянно обследуют проезжую часть и оказывают помощь попавшим в сложную ситуацию. Прогнозы синоптиков улучшения обстановки пока не обещают", - цитирует источник в ведомстве ТАСС.

В ведомстве добавили, что развернуто два пункта обогрева для водителей. Для помощи тяжелым автомобилям приезжает спецтехника, отметили в ГИБДД.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ставрополе облачно, температура воздуха -7 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду. Ночью погода останется облачной, ожидаются слабые осадки, похолодает до -10 градусов, ветер стихнет до 5 метров секунду. Осадки также ожидаются 15 и 16 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.