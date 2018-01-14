Экстренное предупреждение объявлено в Ростовской области

14 января 2018, 20:40

Ростовские спасатели предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра.

По данным МЧС, в устье реки Дон 14-15 января из-за ветра ожидается сильное снижение уровня воды.

"Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, с нарушением в работе водозаборных сооружений", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ростове-на-Дону скорость ветра 8 метров в секунду, температура воздуха -8 градусов. 15 января ветер усилится до 10 метров в секунду, температура повысится до -3 градусов. Осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.