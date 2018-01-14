14 января 2018, 17:42

Сняты ограничения на проезд по Транскаму

Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов автотранспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль с 13 января была закрыта для большегрузов из-за снегопада и угрозы схода лавин.

"Разрешено движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15.00 (мск)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскам - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня ночью ожидается слабый дождь при температуре воздуха -8 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. 15 января осадков не ожидается, температура воздуха будет держаться на уровне -3 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму".

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