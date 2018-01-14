14 января 2018, 15:34

Возобновлена работа Керченской переправы

Движение паромов через Керченский пролив возобновлено, переправа заработала по фактической погоде.

Как сообщал "Кавказский узел", паромы прекратили работу на Керченской переправе в ночь на 13 января. По данным на 13 января, на Таманском полуострове и в Крыму скопилось 28 автобусов и 406 автомобилей. Сегодня утром очереди на паромы в портах Керченского пролива ожидали 927 легковых автомобилей, автобусов и фур.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщается сегодня на сайте "Морской дирекции".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и ночи в районе Тамани ветер скоростью 15 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса и -5, осадков не ожидается. Днем 15 января будет идти слабый дождь, скорость ветра снизится до 7 метров в секунду, температура повысится до -1 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис также и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Также в "Справочнике" на "Кавказском узле" содержится справка "Переправа "Кавказ - Керчь".

Примечание:

"На месте строительства моста через Керченский пролив обезврежена авиабомба", "Строительство автодорожного подхода к Керченскому мосту обойдется в 15 миллиардов", "Поездка из Сочи в Керчь автобусом сейчас занимает 15-20 часов, сообщили в кассах автовокзала".

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